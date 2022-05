Home

3 Maggio 2022

San Vincenzo: asilo nido comunale, via alle iscrizioni per l’anno 2022/23

San Vincenzo (Livorno) 3 maggio 2022

È online da oggi e resterà aperto fino al prossimo 31 maggio il bando per le iscrizioni all’anno educativo 2022/23 dell’asilo nido comunale. Potranno essere ammessi, infatti, i bambini residenti a San Vincenzo e Sassetta che abbiano compiuto 3 mesi dalla data di inizio del servizio (settembre 2022) e non compiano i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Sono 22 i posti disponibili per i nuovi iscritti, 12 dei quali nel gruppo lattanti (3-12 mesi) e 10 nel gruppo dei medio-grandi (oltre i 12 mesi). Questo salvo future eventuali disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria. Il dodicesimo mese si considera compiuto se l’evento si verifica entro il 15 settembre 2022 (compreso). I moduli orari sono intero, dalle 8 alle 16, o ridotto, dalle 8 alle 14.

La domanda di iscrizione, da compilare sui moduli disponibili sul sito internet del Comune, deve pervenire insieme al modulo di consenso al trattamento dati personali e alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio Protocollo entro il 31 maggio. Può essere inviata anche tramite mail o pec all’indirizzo comunesanvincenzo@postacert. toscana.it. Da giovedì 23 giugno sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, mentre dal 6 luglio sarà pubblicata quella definitiva. La certificazione Isee del nucleo familiare per la determinazione della retta sarà richiesta successivamente all’ammissione al servizio. La mancata presentazione dell’Isee comporta l’applicazione della retta massima. Il bando e la modulistica sono disponibili cliccando sul link che segue https://bit.ly/3F8pWmj. Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Vincenzo ai numeri 0565/707232, 707262 e 707204.

