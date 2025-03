Home

San Vincenzo: Campi solari, nido e centro estivo: bandi online. Iscrizioni entro il 30 aprile

27 Marzo 2025

San Vincenzo: Campi solari, nido e centro estivo: bandi online. Iscrizioni entro il 30 aprile

San Vincenzo (Livorno) 27 marzo 2025 San Vincenzo: Campi solari, nido e centro estivo: bandi online. Iscrizioni entro il 30 aprile

Sono online sul sito istituzionale dell’ente i bandi relativi ai servizi educativi estivi organizzati dal Comune di San Vincenzo. Si tratta dei campi solari, del nido e del centro estivo. Le domande, per tutti coloro che sono interessati, dovranno essere presentate entro il prossimo 30 aprile.

I campi solari

si svolgeranno per sei settimane da lunedì 7 luglio a giovedì 14 agosto, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, al parco di Rimigliano . In alternativa, causa maltempo, si terranno nei locali del refettorio mensa centralizzata o nel salone al piano terra della scuola primaria Rodari o presso la sala polifunzionale della Cittadella della Comunità.

Sono riservati a bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni, in via prioritaria residenti sul territorio comunale, e che abbiano frequentato la scuola primaria o secondaria di primo grado. Tre i turni previsti, di due settimane ciascuno: dal 7 luglio al 18 luglio, dal 21 luglio al 1 agosto, dal 4 agosto al 14 agosto (orario 9-17).

I posti disponibili vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 40 per i primi due turni e da un minimo di 12 ad un massimo di 25 per il terzo turno. La tariffa è di 131 euro a turno.

Il nido estivo

si svolgerà negli spazi dell’asilo Lo Scarabocchio da lunedì 4 agosto e fino a venerdì 29 agosto. È riservato in via prioritaria ai bambini residenti nel Comune di San Vincenzo di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, che nell’anno educativo 2024-25 abbiano frequentato il nido o un servizio integrativo per l’infanzia.

I turni previsti sono due: dal 4 agosto al 14 agosto e dal 18 agosto al 29 agosto. I posti disponibili vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 25, mentre i moduli orari sono due (entrambi con pranzo), dalle 8 alle 14 oppure dalle 8 alle 16. Tariffe da 80 euro.

Il centro estivo

si svolgerà nei locali della scuola dell’infanzia Gianburrasca da lunedì 7 luglio a venerdì 29 agosto. Si tratta di un servizio riservato a bambini che abbiano compiuto almeno 3 anni di età e che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano frequentato la scuola dell’infanzia.

È riservato in via prioritaria ai bambini residenti nel Comune di San Vincenzo. Previsti quattro turni di due settimane ciascuno: dal 7 luglio al 18 luglio, dal 21 luglio al 1 agosto, dal 4 agosto al 14 agosto, dal 18 agosto al 29 agosto.

I posti disponibili vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 35 per i primi tre turni e da un minimo di 10ad un massimo di 20 per il quarto turno. Gli orari previsti sono 8-14 oppure 8-16, tariffe da 80 euro.

Per ogni informazione è possibile contattare i numeri di telefono 0565/707236, 0565/707262 oppure 0565/707204. Le modalità per inviare la domanda e i bandi integrali sono disponibili ai seguenti link: https://tinyurl.com/4s5wvn9m (centro estivo), https://tinyurl.com/3ykycpr7 (campi solari), nido estivo (https://tinyurl.com/s5c9ccsn) .

