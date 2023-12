Home

San Vincenzo: “capodanno senza botti”, l’ordinanza di divieto del sindaco Riccucci

30 Dicembre 2023

Livorno, 30 dicembre 2023 – San Vincenzo: “capodanno senza botti”, l’ordinanza di divieto del sindaco Riccucci

Il sindaco Paolo Riccucci ha firmato questa mattina l’ordinanza numero 28 valida fino al 7 gennaio riguardante il divieto di accensione e il lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi e mortaretti) su tutto il territorio comunale.

Il tutto considerato che l’utilizzo di tali materiali può implicare un oggettivo pericolo essendo questi dotati di un potenziale rischio per la salute, tale da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito. Oltre a poter determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza, l’incolumità delle persone, degli animali da affezione e non. L’ordinanza in questione non dispone riguardo alle medesime categorie citate e tipologie di prodotti pirotecnici quando abbiano solo effetto di luce e/o colore.

L’inosservanza delle disposizioni, adottate per limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell’ambiente urbano, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 325 ad 3500 euro e, se commesse nelle vicinanze di animali, aree gioco per bambini (altalene, scivoli, playgrounds, ecc.), parchi e piazze, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, una sanzione amministrativa pecuniaria da 375 a 3.500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Al link che segue il testo completo dell’ordinanza: http://tinyurl.com/y9mtpwda.

