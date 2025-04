Home

Provincia

San Vincenzo: cittadini segnalano, carabinieri denunciano per spaccio

Provincia

28 Aprile 2025

San Vincenzo: cittadini segnalano, carabinieri denunciano per spaccio

San Vincenzo (Livorno) 28 aprile 2025 San Vincenzo: cittadini segnalano, carabinieri denunciano per spaccio

I carabinieri nel corso di un mirato servizio a San Vincenzo, svolto anche in ragione di alcune segnalazioni da parte dei residenti, hanno notato un uomo stazionare in modo insolito nei pressi di un esercizio pubblico; pertanto hanno deciso di sottoporlo a controllo e, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di sette involucri in cellophane contenenti oltre 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, che è stata sottoposta a sequestro.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria labronica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.