Home

Cronaca

Disabilità

San Vincenzo, conclusa la nona edizione del Sottogamba Game

Disabilità

15 Settembre 2025

San Vincenzo, conclusa la nona edizione del Sottogamba Game

San Vincenzo (Livorno), 15 settembre 2025 San Vincenzo, conclusa la nona edizione del Sottogamba Game

Si è conclusa a San Vincenzo (Livorno) la nona edizione del Sotto Gamba Game che si è svolta come sempre sotto il segno del superamento di ogni barriera e pregiudizio. È stata una vera e propria festa dell’inclusione che ha visto giocare con lo sport al resort Riva degli Etruschi oltre trecento persone fra atleti con disabilità e normodotati.

La manifestazione, organizzata da Toscana Disabili Sport ASD, quest’anno ha beneficiato per la prima volta dell’importante collaborazione di FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) che, rappresentata dalla delegata per la Toscana Silvia Chelazzi, ha portato al Sotto Gamba Game lo Showdown, il judo, il calcio a cinque e il Blind Tennis. In questa edizione in programma anche la formazione paralimpica, con il corso di aggiornamento para sailing per istruttori federali FIV (Federazione Italiana Vela) coordinato da Duccio Maria Arrighi, rappresentante tecnico regionale. Per gli assistiti Inail, grazie alla collaborazione fra il Comitato paralimpico Regione Toscana e Inail Direzione Regionale Toscana la pratica sportiva è diventata una parte integrante e decisiva del percorso riabilitativo.

Fra gli atleti di rango da segnalare la partecipazione di Massimiliano Mattei, medaglia d’oro agli europei di adaptive surfing e Fiamma Cocchi che oggi fa parte della Nazionale Italiana di paraclimbing, il nuovo sport che debutterà ai Giochi Paralimpici di Los Angeles nel 2028.

Nell’area Expo sempre maggiore l’interesse del pubblico che ha potuto testare gratuitamente le ultime novità sul mercato della protesica e soluzioni di mobilità innovativa proposte da aziende leader nel settore coordinate dal main partner tecnico Michelotti Ortopedia come Ottobock Italia, Alps, Genny, Tecnocreazioni e Guidosimplex.

Il Sotto Gamba Game ringrazia in particolare la Regione Toscana, il Comune di San Vincenzo, Inail Direzione Regionale Toscana, Sport e Salute, Comitato Paralimpico Regione Toscana, Riva degli Etruschi Resort, Opes Aps, le numerose Federazioni Sportive Regionali che collaborano con noi, le donazioni in sostegno del progetto di Solvay, Officina2000, Crédit Agricole e tutti gli amici che ci sostengono nella diffusione del nostro messaggio.

Sito web: https://sottogambagame.it

San Vincenzo, conclusa la nona edizione del Sottogamba Game