4 Ottobre 2021

San Vincenzo: Fotografa la scheda elettorale, denunciato. Il divieto serve a evitare possibili voti di scambio

San Vincenzo (Livorno) 4 ottobre 2021

Nel Comune commissariato a marzo del 2021 con indagni in corso per possibile corruzione e andato al voto, ieri è stato sorpreso un uomo che ha fotografato la scheda elettorale

Intorno alle ore 08.00 di ieri mattina, nel seggio numero 5 di San Carlo a San Vincenzo, il presidente del seggio e gli altri scrutatori hanno sentito un click provenire dall’interno di una cabina elettorale mentre stava votando un uomo.

Il presidente del seggio ha subito avvisato del fatto i carabinieri che stavano carabinieri che piantonano diligentemente il seggio.

L’uomo è stato fermato prima che deponesse la scheda nell’urna. Gli è stato chiesto di mostrare il cellulare ed è stata trovata la foto della scheda elettorale.

La scheda recuparata prima di essere depositata ha seguito tutte le procedure per essere annullata

Il seggio è rimasto chiuso per circa 40 minuti e l’uomo; denunciato per la violazione della misura 49 del 2008 volta ad assicurare la segretezza dell’espressione al voto

La foto della scheda elettorale infatti potrebbe essere in generale utilizzata per scambio di favori; eventuali ricatti oppure per dimostrare di aver effettivamente votato chi di dovere ed essere pagato

Con la foto della scheda ad esempio si potrebbe dimostrare il voto e nel caso di vittoria del candidato chiedere quanto promesso, ad esempio un lavoro per il figlio, un permesso comunale a costruire etc etc

Il fatto più grave è che questa episodio sia accaduto durante le votazioni di un Comune commissariato, fatto che alimenta nella popolazione dubbi e ipotesi dei più svariati tipi

