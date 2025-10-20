Home

20 Ottobre 2025

San Vincenzo (Livorno) 20 ottobre 2025 San Vincenzo: Il Granduca delle riforme’, al via alla Torre la mostra dedicata a Pietro Leopoldo

Prenderà il via mercoledì 22 ottobre alla sala della Torre di San Vincenzo la mostra archivistica ‘Il Granduca delle riforme’, organizzata in collaborazione con Microstoria e grazie al contributo della Regione in occasione delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento sul trono di Toscana di Pietro Leopoldo di Lorena (1765-1790).

San Vincenzo ha infatti voluto ricordare questo grande personaggio, facendo parlare alcune carte conservate negli archivi storici. Nella mostra sono esposte copie di documenti originali, finalizzati a far conoscere il contesto storico nel quale il Granduca si trovò a operare, mettendo in evidenza alcune delle principali riforme che furono proposte, soprattutto dal punto di vista economico.

All’inaugurazione, prevista per le 16, interverranno Barbara Rossi e Caterina Degasperi di Microstoria e Tamara Mengozzi, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di San Vincenzo. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 18 fino al 10 novembre.