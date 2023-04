Home

San Vincenzo, in centro 30 stalli in più per i residenti

13 Aprile 2023

San Vincenzo (Livorno), 13 aprile 2023 –

Sono circa 30 i nuovi stalli in più a disposizione dei cittadini residenti in centro per la sosta dei loro veicoli.

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza numero 43 dello scorso 11 aprile, riguarda strade quali via del Passaggino, via Giuseppe Impastato e via Vittorio Emanuele II.

Si tratta di una misura adottata anche a seguito delle segnalazioni da parte di tanti residenti che vivono proprio in queste vie, e che in particolar modo nei mesi estivi incontrano grosse difficoltà a trovare parcheggio.

“Con questo provvedimento – spiega il sindaco Paolo Riccucci – andiamo a dedicare ai cittadini che abitano in centro alcune decine di stalli in più per la sosta dei loro veicoli, aumentando di circa 30 unità quelli già a disposizione.

Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e, studiata attentamente la situazione con il comando della polizia municipale, abbiamo messo a punto questa ordinanza.

La scelta di agire nell’area centrale del paese – prosegue il sindaco Riccucci – deriva dal fatto che nei mesi estivi questa rappresenta la zona più critica, si congestiona e molti concittadini che lì hanno la residenza in molti casi lavorano e hanno poi difficoltà a trovare un parcheggio vicino alla propria abitazione”.

Il provvedimento riguarda dunque via del Passaggino nel tratto tra corso Italia e via della Misericordia, lato nord.

Qui verrà istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli ad esclusione di quelli privati dei soli residenti, muniti dell’apposito contrassegno esposto in maniera ben visibile sulla parte anteriore negli stalli riservati appositamente istituiti.

La stessa misura sarà adottata anche in un tratto di via Impastato, lato ferrovia, e riguarderà esattamente i primi cinque stalli dopo l’area iniziale adibita alla raccolta dei rifiuti, lato nord.

Anche in questo caso sarà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli ad esclusione di quelli privati dei soli residenti, muniti dell’apposito contrassegno.

Circa altri dieci stalli dedicati ai residenti saranno poi istituiti nel tratto di via Vittorio Emanuele II tra via della Capraia e via della Pineta, lato mare.

I veicoli autorizzati alla sosta dovranno esporre chiaramente i permessi loro rilasciati. In questi giorni si procederà all’installazione dell’apposita cartellonistica e alla ritinteggiatura delle strisce.

