20 Marzo 2025

San Vincenzo: individuata ditta edile ritenuta responsabile di gestione illegale di rifiuti

San Vincenzo (Livorno) 20 marzo 2025

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina Terme, nell’ambito delle costanti attività per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti svolti nel comune di San Vincenzo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 54enne, legale rappresentante di un’impresa edile della zona, in quanto ritenuto responsabile di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

I militari hanno infatti rilevato che nel terreno di proprietà di un’associazione privata della zona, di cui la ditta aveva la disponibilità in quanto incaricata della realizzazione di lavori di costruzione, erano stati depositati e accumulati, in stato di abbandono, rifiuti provenienti dalle varie attività (scarti di lavorazioni edili e demolizioni), senza alcun accorgimento circa il loro regolare stoccaggio, così come previsto dalla normativa di settore. È stata attivata la procedura prevista dalla parte sesta-bis del codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) di cui all’art. 318 septies, prescrivendo al contravventore di conferire i rifiuti ad un centro di smaltimento e/o recupero entro 60 giorni e di fornire prova dell’avvenuto smaltimento, nonché di pagare una sanzione pecuniaria al fine di evitare conseguenze penali.

I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio labronico per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.