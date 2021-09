Home

14 Settembre 2021

San Vincenzo, Lera: “Cruschelli abbraccia i temi cari al centrodestra, da domani ritornerà nel suo passato sinistro”

Film già visto troppe volte: "le promesse di Cruschelli le porta via la sinistra commissariata"

San Vincenzo (Livorno), 13 settembre 2021

“Bizzarro leggere le dichiarazioni di Cruschelli, che non solo pare aver dimenticato completamente la propria provenienza sinistra, ma addirittura ora si dichiara deciso ad abbracciare con convinzione tutti quei temi storicamente cari al centrodestra e che il centrodestra, dove governa, ha tradotto in azioni tanto concrete quanto reali.

Quel Cruschelli, lo ricordiamo, che è il candidato sostenuto da quella parte di Pd che poi si è dichiarata improvvisamente di Italia Viva e che e’ coinvolta nelle vicende giudiziarie del marzo scorso.

Ma non solo: evidentemente Cruschelli pare non aver avuto tempo per leggere il nostro programma. Ce ne rammarichiamo.

Ma per evitare che possa incorrere in altre figure poco edificanti, ci permettiamo di fargli un sunto prezioso: come abbiamo avuto modo di illustrare nella presentazione di sabato scorso, le politiche giovanili e quelle per la famiglia sono uno dei pilastri del nostro programma.

Istituiremo il Bonus bebè, sosterremo le giovani coppie con azioni mirate nelle politiche per la casa, con contributi all’affitto e per l’acquisto della prima residenza.

Faciliteremo l’acceso agli asili nido, comparteciperemo in maniera sensibile alle rette della refezione e del trasporto scolastico.

Vareremo contributi importanti affinché le famiglie siano facilitate nel far praticare gli sport ai propri ragazzi.

Tutto questo a buon uso del Cruschelli, paladino (?) oggi e certamente non ieri e non domani (!) delle battaglie identitarie del centrodestra.

Il 3 e il 4 ottobre San Vincenzo ha la possibilità di investire sul futuro, occorre l’impegno di tutti, serietà e voglia di fare per il nostro territorio”.

Davide Lera

Con San Vincenzo

