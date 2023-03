Home

San Vincenzo: lotta alle truffe, i carabinieri incontrano gli anziani

20 Marzo 2023

San Vincenzo (Livorno) 20 marzo 2023

L’Arma dei Carabinieri dedica, su scala nazionale, una particolare attenzione al fenomeno delle truffe, in particolare quelle nei confronti degli anziani. In tale quadro, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ha avviato una fitta campagna informativa per diffondere la conoscenza del fenomeno e fornire utili e pratici suggerimenti per evitare di cadere vittime di questo odioso reato.

Uno degli ultimi incontri si è tenuto a San Vincenzo (LI), d’intesa con l’Amministrazione Comunale, presso la sala de “La Cittadella” dove il Comandante della Compagnia di Piombino ed il Comandante della locale Stazione Carabinieri hanno fornito a circa 60 intervenuti preziosi suggerimenti, anche attraverso la distribuzione di brochure informative realizzata dal Comando Provinciale, molto utili per tenere a mente i consigli e condividerli con parenti ed amici.

Al successo dell’incontro hanno contribuito l’AUSER e l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di San Vincenzo.

Truffe da parte di persone che si presentano alla porta di casa, che contattano gli anziani tramite telefono o anche sulla pubblica via, tanti esempi pratici per imparare a riconoscere potenziali malintenzionati e segnalarli alla vicina Stazione dei Carabinieri o al 112 NUE.

Altri incontri sono in fase di organizzazione mentre i prossimi pianificati nel piombinese e Val di Cornia si terranno:

il 22 marzo p.v., alle 16:00, a Venturina Terme presso la Sala Comunale “G. La Pira” di Campiglia Marittima in viale della Fiera 1, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale;

il 29 marzo, alle 16:30, a Sassetta nei locali della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in piazza della Chiesa 21, grazie alla disponibilità della Parrocchia e della Diocesi.

