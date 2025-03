Home

San Vincenzo: Nuovo Piano Operativo, al via la campagna di ascolto

6 Marzo 2025

San Vincenzo (Livorno) 6 marzo 2025

San Vincenzo, 5 marzo 2025 – È stato deliberato nei giorni scorsi dalla giunta l’atto di indirizzo relativo al via della campagna di ascolto propedeutica alla formazione del nuovo Piano Operativo, lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio. L’esigenza di elaborare un nuovo Piano emerge a seguito della necessità di adeguamento alle strategie e agli obiettivi generati dal Piano Strutturale Intercomunale.

“Il nuovo Piano Operativo – spiega l’assessore all’Urbanistica, Nicola Bertini – dovrà rispondere alle emergenze della comunità: residenza, lavoro e servizi che siano in grado di qualificare il turismo. Il Piano Strutturale ha infatti gettato le basi perché questi obiettivi possano essere traguardati nella piena tutela ambientale, valorizzando quei caratteri territoriali così preziosi per la nostra comunità”.

Nell’ottica di raccogliere contributi da parte di operatori del settore, cittadini, tecnici, associazioni e uffici interni all’ente, dal 15 marzo al 15 aprile si svolgerà una campagna di ascolto durante la quale potranno essere inviate agli uffici competenti del settore Assetto del Territorio tramite posta elettronica certificata o posta ordinaria le proposte da sottoporre all’Amministrazione. Per inviare il proprio contributo è necessario far riferimento al modulo disponibile online sul portale del Sistema Informativo Territoriale del Comune di San Vincenzo, disponibile a questo link: https://cloud.ldpgis.it/ sanvincenzo/node/884. Una volta conclusa la campagna di ascolto si terrà un incontro pubblico per illustrare il procedimento di formazione del Piano Operativo.