San Vincenzo,  oltre 1 milione per il recupero dell’edificio ex Ficini

12 Marzo 2025

Eugenio Giani ha firmato questa mattina gli Accordi di programma con cinque Comuni che riceveranno finanziamenti dalla Regione per la realizzazione di opere urbanistiche: San Gimignano, San Vincenzo, Piazza al Serchio, Comune di Tresana, Pelago. “Si tratta di Comuni che rientrano nei 182 della Toscana Diffusa, una legge che diventa il riferimento normativo, ad esempio anche quando facciamo la variazione di bilancio, per poter procedere in attuazione della Toscana Diffusa”, ha spiegato il presidente introducendo gli interventi che, dopo l’istruttoria, saranno seguiti fino a conclusione dalla direzione Opere Pubbliche che fa capo a Michele Mazzoni.

“Questo è un intervento importante per il recupero della funzionalità dello spazio pubblico, una proprietà pubblica finora non utilizzata. Con la legge finanziaria regionale abbiamo approvato un finanziamento di 1milione e 170mila euro, per interventi che punteranno a mettere a disposizione dei cittadini questo immobile, nel miglior modo possibile”. Lo ha dichiarato Eugenio Giani a commento della firma dell’accordo di programma con il Comune di San Vincenzo.

A firmare l’atto anche il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci: “La firma di questo accordo di programma rappresenta un momento estremamente significativo, non solo per la rinascita dell’edificio ex Fucini, ma anche per il futuro di San Vincenzo. Grazie a quest’opera, del valore di quasi 2 milioni di euro e sostenuta dalla Regione Toscana con un fondamentale contributo di oltre 1 milione, andremo a far rinascere e valorizzare un palazzo storico, trasformandolo in un punto di riferimento per la vita associativa del paese, con servizi e spazi adeguati. Per la comunità di San Vincenzo infatti, l’edificio ex Fucini è un simbolo, essendo stato prima una scuola e poi sede degli uffici comunali. Ringrazio il presidente Giani, che ha dimostrato ancora una volta grande attenzione per il nostro territorio e per le esigenze dei suoi cittadini”.

Comune di San Vincenzo

Accordo tra la Regione Toscana e il Comune di San Vincenzo, relativo al contributo straordinario di 1.170.000 euro per opere di adeguamento strutturale, impiantistico e di efficientamento energetico dell’edificio pubblico “ex Fucini”. Le risorse necessarie per l’attuazione dell’accordo, pari a complessivi euro 1.170.000 sono stanziate sul bilancio pluriennale 2025-2027: 250.789 per l’annualità 2025; 731.861,46 per l’anno 2026 e 187.399 per l’anno 2027.

