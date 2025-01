Home

San Vincenzo: perdita di gas si infiamma in strada, operaio ustionato

30 Gennaio 2025

San Vincenzo (Livorno) 30 gennaio 2025 San Vincenzo: perdita di gas si infiamma in strada, operaio ustionato

Intervento d’emergenza questa mattina, intorno alle 9:30, dei Vigili del Fuoco di Livorno in via dell’Orata, a seguito di una fuga di gas verificatasi durante dei lavori. Per cause ancora da accertare, una tubazione è stata accidentalmente danneggiata, provocando una perdita che si è successivamente incendiata.

L’incidente ha causato il ferimento di un operaio che ha riportato ustioni. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario che ha trasportato il lavoratore in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sono al momento note.

I Vigili del Fuoco, con il supporto del personale di ASA e della Polizia Municipale, sono riusciti a bloccare la perdita e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per residenti e passanti. Sono in corso le operazioni di riparazione della tubazione danneggiata per ripristinare la piena operatività della rete del gas.

Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza durante i lavori.