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San Vincenzo: piscina del park Albatros, verso la firma della convenzione per la gestione dell’impianto

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11 Maggio 2026

San Vincenzo: piscina del park Albatros, verso la firma della convenzione per la gestione dell’impianto

San Vincenzo (Livorno) 11 maggio 2026 San Vincenzo: piscina del park Albatros, verso la firma della convenzione per la gestione dell’impianto

Sarà sottoscritta venerdì 15 maggio la convenzione che disciplinerà la gestione della piscina dello hu Park Albatros village, secondo lo schema approvato dalla giunta lo scorso 28 aprile. Le novità sono sostanziali e arrivano a conclusione di un confronto costruttivo e proficuo tra il Comune di San Vincenzo e Human Company, proprietaria dello hu Park Albatros village – frutto di un percorso che ha richiesto molto tempo per tutti i necessari approfondimenti giuridico-amministrativi del caso.

Il servizio della piscina aperta al pubblico durante il periodo ottobre-aprile è estremamente apprezzato da un territorio non limitato al Comune di San Vincenzo e risponde a un’esigenza molto sentita dalla comunità. Così, per avere una gestione più salda, Comune e proprietà hanno concordato di non proseguire con le convenzioni annuali ma di sottoscrivere una convenzione per quattro anni che permetta al gestore di strutturare il servizio su un arco temporale che giustifica una pianificazione d’impresa di medio periodo. Cambia anche la modalità di concessione, trattandosi di un uso pubblico della struttura. Sarà il Comune a selezionare con una procedura ad evidenza pubblica, il gestore della piscina.

“Si conferma la possibilità per il Comune di poter garantire un servizio di eccellenza per il territorio con una sinergia importante con la proprietà del Park Albatros – ha sottolineato il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci -. La convenzione contiene elementi di novità, come la selezione pubblica del gestore e costi più contenuti per il Comune rispetto alle attuali condizioni nonché una maggior disponibilità dell’impianto per la comunità.”

“È una conferma della volontà della struttura turistica di avere un rapporto sempre più stretto con il territorio in cui opera e l’attenzione all’esigenza fondamentale di mantenere vivo il tessuto sociale del nostro paese – ha aggiunto l’assessore Nicola Bertini -. Un elemento fondamentale per garantire al contempo le necessità turistiche e le esigenze dei residenti.”

“Siamo molto soddisfatti di aver trovato con il Comune di San Vincenzo un accordo che consolida e rinnova il nostro impegno sul territorio – ha dichiarato Domenico Montano, direttore generale di Human Company. “Questa convenzione pluriennale rappresenta per noi non soltanto un segnale di fiducia reciproca, ma anche la conferma che il nostro modello di struttura ricettiva può e deve essere un presidio attivo per la comunità locale. Crediamo profondamente nel valore di queste sinergie: lo hu Park Albatros village non è solo una destinazione per i nostri ospiti, ma una risorsa condivisa con il territorio che li ospita”.

Il Comune, espletato l’iter legato alla firma della convenzione, predisporrà un bando di gara per i prossimi quattro anni di gestione dell’impianto a partire dall’ottobre 2026.