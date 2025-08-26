San Vincenzo, revocati i divieti di balneazione
𝐑𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐥𝐧𝐞𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
A seguito dei risultati favorevoli delle analisi svolte da Arpat, il sindaco Paolo Riccucci ha firmato la revoca dell’ordinanza di divieto preventivo di balneazione riguardante le zone interessate: Botro dei Marmi sud, Botro dei Marmi, Botro dei Marmi nord, Principessa centro sud, Principessa sud, Principessa via della Repubblica, Fosso delle Prigioni, Principessa nord, San Vincenzo porto nord, San Vincenzo porto sud e Fosso delle Rozze.
Tutte le aree di balneazione, dunque, tornano ad essere regolarmente fruibili.