17 Gennaio 2024

San Vincenzo: Riorganizzazione trasporto pubblico locale e disservizi, l’assessore Franzoi: “Porteremo al tavolo della Provincia ogni criticità”

San Vincenzo (Livorno) 17 gennaio 2024 – San Vincenzo: Riorganizzazione trasporto pubblico locale e disservizi, l’assessore Franzoi: “Porteremo al tavolo della Provincia ogni criticità”

Lo scorso 8 gennaio, come ormai è noto, è entrato in esercizio il progetto Rete extraurbana periodo T2- Ato Regione Toscana-bacino provincia di Livorno previsto nell’ambito del contratto di servizio con Autolinee Toscane.

Nei giorni successivi però anche relativamente al nostro territorio sono emerse alcune criticità legate soprattutto al trasporto degli studenti e dei lavoratori.

Aspetti, questi, che saranno oggetto di discussione lunedì prossimo, 22 gennaio, ad un tavolo a cui si siederanno i Comuni della Valdicornia, la Provincia e gli enti coinvolti. Con l’obiettivo di analizzare gli esiti del monitoraggio di questo primo periodo e concordare eventuali soluzioni per ridurre i disagi creati dai tagli.

La rimodulazione del servizio infatti nel complesso ha condotto alla soppressione di alcune linee, alla creazione di nuove e a varie modifiche su quelle rimaste operative.

“Al tavolo di lunedì 22 segnaleremo e discuteremo ogni disagio che in questi giorni i nostri cittadini e le famiglie hanno riscontrato – ha spiegato l’assessore Caterina Franzoi -, il tutto con l’obiettivo di agevolare l’utenza a usufruire del servizio nella maniera migliore possibile.

Questo è un percorso di riorganizzazione che ha mosso i primi passi diversi anni fa, era infatti il 2012, ed ha quindi una genesi che parte da molto lontano. In queste settimane abbiamo riscontrato che le corse per lo più utilizzate dagli studenti hanno avuto alcuni disservizi – ha proseguito -, e visto che si tratta di un ambito prioritario sarà necessario capire come muoversi per sanare al più presto ogni criticità. Per questo invitiamo i cittadini a segnalare ogni problematica, in modo tale da poter poi individuare le soluzioni migliori”.

Per ogni segnalazione è possibile scrivere all’indirizzo mail osservatorio.trasporti@ provincia.livorno.it. Di ogni variazione che verrà apportata in questi giorni il Comune di San Vincenzo provvederà a fornire tempestiva comunicazione.

