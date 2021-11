Home

San Vincenzo, stop al Palio della Costa Etrusca. “L’arenile, un bene da tutelare”

6 Novembre 2021

San Vincenzo, stop al Palio della Costa Etrusca. “L’arenile, un bene da tutelare”

Livorno 6 novembre 2021

E’ ufficiale, Stop al Palio della Costa Etrusca.

L’edizione del 2022 non ci sarà. Questa scelta sembrerebbe una scelta definitiva della nuova amministrazione comunale

e la scelta sembra definitiva anche per il futuro. La decisione è stata comunicata dal sindaco di San Vincenzo, Paolo Ricucci.

“Non voler rinnovare la manifestazione del Palio della Costa Etrusca – spiega l’Amministrazione comunale di San Vincenzo – è stata una scelta difficile, ma presa consapevolmente e attraverso un confronto con l’associazione del Palio.

Abbiamo assunto un impegno con i cittadini che ci hanno eletto per la tutela della spiaggia, che è un punto cardine del nostro programma.

Per noi la tutela del territorio è il primo e fondamentale passo per la valorizzazione dello stesso.

La rinuncia al Palio sulla spiaggia è una delle prime azioni concrete volte a sottolineare il cambio di approccio nella gestione delle nostre risorse naturali».

«Non possiamo che ringraziare l’associazione Palio Costa Etrusca per la disponibilità a confrontarsi con noi e per la loro indiscussa passione con cui hanno riportato questa manifestazione in vita.

Ringraziando loro e tutti coloro che hanno contribuito al Palio, persone accomunate a noi nella volontà di fare del bene a San Vincenzo, ci preme sottolineare che rimaniamo aperti a idee e iniziative legate al mondo degli amanti dei cavalli e non solo.

Dopo due anni di stop causa Covid e un cambiamento radicale nell’Amministrazione crediamo tuttavia che:

sia giunto il momento di chiudere con una manifestazione

che è popolare nel mondo del cavallo, ma che poco si concilia con la gestione e tutela della spiaggia».

