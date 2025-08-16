San Vincenzo, sversamento di liquami nel fosso del Renaione: scatta il divieto di balneazione a sud del porto

Home

16 Agosto 2025

San Vincenzo (Livorno) 16 agosto 2025

Scatta il divieto di balneazione nella zona del porto sud di San Vincenzo a seguito di uno sversamento di liquami nel fosso del Renaione. L’allarme è partito questa mattina da un cittadino che ha segnalato la situazione al Comune. La squadra reperibile dell’ente, giunta sul posto, ha constatato la presenza di un consistente quantitativo di liquami e ha immediatamente allertato il pronto intervento di Asa, gestore del servizio idrico e responsabile del sistema fognario locale.

I tecnici di Asa, arrivati in breve tempo, hanno avviato le operazioni di aspirazione e disinfezione, rimuovendo con l’ausilio di un escavatore i residui presenti nel fosso. Contestualmente è stata effettuata la pulizia della porzione di spiaggia interessata.

Poiché parte del materiale ha raggiunto l’arenile e potrebbe essere entrato in contatto con le acque marine, il sindaco Paolo Riccucci ha firmato un’ordinanza di divieto preventivo di balneazione, in vigore fino all’esito delle analisi dell’Arpat. La misura, adottata per tutelare la salute pubblica, rimarrà attiva finché non verranno chiarite la natura dello sversamento e le cause del malfunzionamento.

Le autorità raccomandano ai cittadini e ai turisti di rispettare il divieto e di tenersi informati sugli sviluppi.