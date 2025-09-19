Home

San Vincenzo, tragedia in mare: turista tedesco muore a 66 anni per un malore

19 Settembre 2025

San Vincenzo (Livorno) 19 settembre 2025

Tragedia a San Vincenzo nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12.30, quando un uomo di 66 anni, turista di origine tedesca, ha perso la vita dopo un improvviso malore mentre faceva il bagno.

Alcuni presenti sulla spiaggia, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti il quad della Misericordia di San Vincenzo e i volontari della Croce Rossa di Venturina con il medico a bordo. Nonostante i ripetuti e disperati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per gli accertamenti di rito