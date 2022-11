Home

30 Novembre 2022

San Vincenzo (Livorno) 30 novembre 2022 – San Vincenzo, truffatore online smascherato dai Carabinieri

La frontiera delle truffe on-line è sempre più all’attenzione dell’Arma dei Carabinieri, vuoi per la particolare insidiosità con cui si concretizzano, dovuta anche la facilità con cui il mondo virtuale consente di far perdere le proprie tracce e rimanere nell’anonimato, vuoi per il range particolarmente vasto delle potenziali vittime e dei potenziali settori d’affari.

I Carabinieri della Stazione di San Vincenzo però, dopo una serie di accertamenti ed indagini, sono riusciti a dissipare la trama ordita da uno di questi truffatori raccogliendo significativi elementi a suo carico e pertanto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria

Si tratta di un 44enne bergamasco, con precedenti di polizia, gravemente indiziato di truffa ai danni di un autotrasportatore albanese.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe finto di essere proprietario di un appartamento estivo e avrebbe inserito una fraudolenta inserzione di affitto su una nota piattaforma di vendita on-line, traendo in inganno il camionista che, interessato, ha aderito all’annuncio ed ha iniziato con lui una trattativa.

Una volta pattuito il prezzo, il truffatore gli ha fatto credere che l’appartamento in questione avesse riscosso un notevole interesse anche da parte di altri utenti e che, se non avesse voluto lasciarsi scappare l’affare, avrebbe dovuto quantomeno versare una caparra per bloccare la casa

L’uomo ha acconsentito e ha effettuato un bonifico di 480 euro a titolo di caparra confirmatoria sul conto corrente che il truffatore gli aveva fornito. Quest’ultimo però si è reso irreperibile subito dopo.

Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di San Vincenzo a seguito della denuncia sporta dall’uomo hanno consentito comunque di identificare il presunto autore e di denunciarlo all’A.G.

