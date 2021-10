Home

Sangiorgese Basket – Libertas Livorno 66-71. Vittoria sudata e per questo ancora più bella

24 Ottobre 2021

Sudata e per questo ancora più bella. La Maurelli Libertas 1947 torna da San Giorgio su Legnano con due punti preziosi che dànno una mano di vernice fresca alla classifica scrostata dalla sconfitta interna con Langhe Roero.

Livorno 24 ottobre 2021

In casa dei mai domi ragazzi di Coach Roncari gli amaranto sono partiti contratti (0-5) forse con la testa ancora popolati dai fantasmi del ko in volata della settimana precedente. La squadra però ha garra e anche se pasticcia in attacco (nel primo quarto saranno addirittura 12 le palle perse) morde in difesa e costringe gli avversari a fare l’amore col ferro (3/15 dal campo). Così la Libertas non solo mette il muso avanti, ma prende pure in mano l’inerzia della partita. Così il vantaggio di dilata fino al +13 (19-32 al 19’). A cavallo del secondo e terzo quarto, però i padroni di casa hanno un prolungato sussulto che riapre la partita: break di 13-0 e perfetta parità. Una tripla di Ammannato dà respiro agli ospiti ma per lunghi minuti si viaggia sul filo dell’equilibrio fino a quando Amos Ricci non decide di spaccare la partita. Rientrato con un vistoso bendaggio alla test a protezione di un taglio ricevuto nel secondo quarto, l’uomo di Vasto segna 11 punti (per lui 100% da due, da tre e dalla lunetta) e fa scappare la Libertas a +10 (38-48). La Sangiorgese però ha grinta e si rifà sotto in più di un’occasione arrivando anche a -3 prima che le triple di Casella, Ammannato e Toniato mandassero in onda i titoli di coda.

Coach Alessandro Fantozzi: “Ottima gara in chiave difensiva. Siamo stati bravia sporcare le percentuali di tiro ai nostri avversari. Ci manca un pizzico di continuità in attacco, ma sono comunque felice per aver ottenuto un successo molto importante”.

TABELLINO:

LTC Group Sangiorgese Basket – Libertas Livorno 1947 66-71 (11-15, 14-17, 19-19, 22-20)

LTC Group Sangiorgese Basket: Lorenzo Turini 15 (4/9, 2/4), Alessandro Voltolini 10 (4/7, 0/3), Nicolas Alessandrini 9 (2/3, 1/6), Andrea Bargnesi 7 (1/5, 1/2), Alberto Fragonara 6 (1/2, 0/3), Francesco Toso 6 (3/3, 0/0), Simone Angelucci 5 (2/6, 0/6), Giulio Dushi 4 (2/2, 0/0), Mattia Melchiorri 4 (0/2, 1/3), Matteo Cassinerio NE, Sebastiano Codato NE, Luca Baggi NE. All. Roncari. Tiri liberi 17/23, rimbalzi 33 (23+10) (Simone Angelucci 8) – Assist: 11 (Alessandro Voltolini, Andrea Bargnesi 3)

Libertas Livorno 1947: Antonello Ricci 18 (3/3, 3/3), Ivan Morgillo 14 (5/8, 0/3), Andrea Casella 13 (2/4, 3/6), Marco Ammannato 8 (1/1, 2/2), Luca Toniato 8 (2/4, 1/2), Davide Marchini 6 (0/4, 0/1), Costantino Bechi 4 (2/3, 0/1), Gregor Kuuba 0 (0/1, 0/0), Gianni Mancini NE, Ivan Onojaife NE, Matteo Geromin NE

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 36 2 + 34 (Andrea Casella 10) – Assist: 15 (Marco Ammannato 4)

PARZIALI: 24-16, 33-46; 44-61

Usciti per 5 falli: Diouf e Marchini

