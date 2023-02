Home

17 Febbraio 2023

“Sangue Bianco Azzurro”, la Curva Sud non è solo tifo: donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà

Livorno 17 febbraio 2023

La Curva Sud come tutti sanno non è solo tifo. La Curva Sud è un gruppo di persone che ama tifare, divertirsi e combattere per la propria maglia, ma è anche molto di più.

SANGUE BIANCOAZZURRO è la nuova iniziativa che ha il fine di portare anche il nostro contributo alla DONAZIONE DI SANGUE.

Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà.

Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630mila persone all’anno solo in Italia, in media circa una al minuto.

Il sangue è una risorsa fondamentale e non esiste al momento un’alternativa che possa sostituirlo.

Un gesto per gli altri ma anche un gesto per sè, in quanto donare il sangue è anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute, grazie alle analisi e ai test cui vengono sottoposti I donatori.

QUINDI : abbiamo organizzato una giornata di DONAZIONE BIANCOAZZURRA CHE SI TERRA’ IL 24 MARZO MATTINA .

Anche se la data è lontana avremmo bisogno al più presto della vostra adesione.

Chi vuole essere dei nostri può mandare un messaggio WhatsApp a Emanuele al numero 340 291 3083 .

L’obbiettivo è quello di riempire di Piellini tutte le postazioni della sala donazione in quel giorno, sperando soprattutto di portare oltre a coloro che sono già donatori, NUOVE persone che grazie a questa iniziativa si faranno avanti !!

Ricordiamo che il donatore ha diritto ad un giorno di permesso a lavoro

