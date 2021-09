Sanità digitale, il green pass ora disponibile anche sulla app “Toscana salute”

Home

12 Settembre 2021

Livorno 12 settembre 2021

Dalla app “Toscana salute” si potrà adesso scaricare il green pass, fino ad oggi disponibile solo sulle piattaforme e le app del governo. Lo annuncia il presidente della Toscana Eugenio Giani:

“Siccome la necessità di esibire il certificato digitale ed averlo velocemente a disposizione è sempre più frequente; abbiamo deciso di aggiungere alla app anche questa funzionalità, in modo da offrire un ulteriore servizio ai cittadini”.

Si arricchisce dunque l’applicazione per smartphone rinnovata e riprogettata pochi mesi fa e presentata lo scorso 2 luglio scorso.

Basterà un click per avere a portata di telefono il qrcode diventato indispensabile per viaggiare, per partecipare ad eventi, per pranzare al chiuso in un ristorante o accedere a strutture e luoghi pubblici.

Da luglio già 45 mila nuovi utenti hanno scaricato la nuova app, apprezzata per laveste grafica, la velocità e l’offerta di servizi (oggi arrivati a ventiquattro). Il segno di un apprezzamento crescente.

Utilizzarla è semplice e chi ha avuto difficoltà nell’utilizzo ha potuto comunque contare sull’assistenza a distanza.

In tre mesi in oltre 205 mila hanno aperto l’applicazione. Tra i vari disponibili più di 451 mila sono stati i libretti vaccinali scaricati e quasi 255 mila gli attestati di avvenuta vaccinazione Covid, oltre 500 mila i referti di esami effettuati nei laboratori pubblici toscani e più di 45 mila le prenotazioni di prestazioni attivate con il nuovo tasto Cup.

“Questi numeri – commenta ancora il presidente Giani – – ci dicono che i cittadini stanno sempre più prendendo confidenza con il nuovo strumento e che la digitalizzazione e i servizi telematici possono rendere la vita più facile a tutti noi, facendoci risparmi tempo e chilometri”.

Chi non potesse utilizzare l’applicazione da telefono può comunque continuare ad usufruire dei Totem PuntoSi, presenti nelle sedi dei distretti delle Asl, e tutti i siti web dedicati alla sanità digitale, a cui si può accedere con lo Spid, la chiave unica per l’accesso ai servizi pubblici, con la tessera sanitaria o con la carta di identità elettronica. I portali sono quelli da cui consultare il proprio fascicolo sanitario (http://fascicolosanitario. regione.toscana.it/), prenotare una prestazione (https://prenota.sanita. toscana.it/) o prelievi ed esami di laboratorio senza code (https://zerocode.sanita. toscana.it/), ma anche rimanere in contatto con gli specialisti e controllare la propria salute senza muoversi da casa attraverso televisite (https://televisita.sanita. toscana.it/) o il borsellino elettronica per i celiaci (https://celiachia.sanita. toscana.it/).

