Sanità, disservizi prelievi Livorno; interrogazione di Gazzetti (Pd) in Regione

24 Aprile 2025

“Massima attenzione per superare fase difficile e garantire ai cittadini un servizio efficace”

“Essere in costante ascolto del territorio è una funzione fondamentale per chi si trova, pro tempore, a ricoprire ruoli di rappresentanza delle nostre comunità.

Un impegno irrinunciabile, soprattutto rispetto a questioni di grande concretezza che toccano da vicino la vita quotidiana della popolazione.

Un’attenzione che si moltiplica quando si parla di quelle fasce di persone che per età o problematiche di salute hanno ancora più bisogno di cura e riguardo.

Ecco perché, in queste ore, ho depositato un’interrogazione urgente sulla vicenda dei problemi e dei disservizi relativi ai prelievi ed agli esami presso le strutture sanitarie dell’Azienda Toscana nord ovest del territorio della provincia di Livorno.

Ringrazio i mezzi d’informazione per aver tenuto sempre alta l’attenzione, raccontando anche degli sforzi del personale per gestire e superare criticità che non sono tollerabili. Così come sono grato a chi, con messaggi o telefonate, mi ha raccontato di situazioni che rendono difficile la vita ai più fragili.

La mia interrogazione vuole essere un segnale per evidenziare tutta l’attenzione a queste problematiche. Un contributo anche a sostegno di chi sta lavorando per superare questa fase che vede, come ho evidenziato, anche uno sforzo quotidiano da parte dell’assessorato regionale e azienda sanitaria per trovare soluzioni.

Ho scelto la forma dell’interrogazione scritta anche per poter avere una risposta che, naturalmente, condividerò immediatamente con tutte e tutti. Sono certo che gli sforzi per trovare la risoluzione a queste problematiche daranno i loro frutti:; farlo il più rapidamente possibile deve essere il nostro obbiettivo”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd presentando l’interrogazione in merito ai disservizi relativi alla prenotazione e alla refertazione degli esami di laboratorio, con particolare riferimento ai recenti eventi verificatisi nella provincia di Livorno.

