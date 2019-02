Home

22 febbraio 2019

Sanità: domani apertura straordinaria del distretto Usl di Salviano

Livorno Est, domani apertura straordinaria del distretto di Salviano

LIVORNO, 22 febbraio 2019 – Domani, sabato 23 febbraio, il centro socio sanitario di Salviano (Livorno Est) osserverà un turno straordinario. Il distretto offrirà quei servizi messi solitamente a disposizione all’interno dell’ex poliambulatorio che, lo ricordiamo, riaprirà giovedì 28 febbraio nella nuova sede collocata al piano rialzato del settimo padiglione (l’edificio subito dietro al poliambulatorio entrando dal viale Alfieri).

In questi giorni, per rispondere ai bisogni della cittadinanza, sono stati aumentati sia i servizi sanitari che quelli amministrativi erogati nei distretti di Fiorentina e Salviano, Fino a giovedì, nei due centri, ci saranno quindi un numero maggiore di box prelievi in funzione, mentre gli sportelli di prenotazione e disbrigo di altre pratiche rimarranno a disposizione anche nel pomeriggio.

In ospedale è stata prevista, inoltre, anche una nuova postazione per la prenotazione degli esami di radiodiagnostica collocata nei locali dell’accettazione della Radiologia, che si trova nei pressi dell’ingresso principale, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12.

Al padiglione 24 restano per il momento alcune attività fra le quali il consultorio, la diabetologia e, in generale, tutte quelle che non sono assicurate al piano terra dell’edificio. Resteranno operative, inoltre, anche il servizio che si occupa di Ferite Difficili che svolge regolare servizio negli ambulatori utilizzati fino ad oggi e la consegna e il ritiro delle provette per gli esami screening (Corat) che viene assicurato al primo piano.

Questi nel dettaglio gli orari e i servizi offerti

PRELIEVI DEL SANGUE

Salviano: dal lunedì al sabato 7.15 – 12.00

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 7.15 – 11.30

(ATTENZIONE: Solo a Salviano sono assicurati i prelievi pediatrici e della omocisteina)

SPORTELLO CUP – LABORATORIO (accettazione esami, pagamento ticket e prelievo)

Salviano: dal lunedì al sabato 7.10- 12

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 7.10- 11.30

SPORTELLO PRENOTAZIONE CUP E PAGAMENTO TICKET

Salviano: dal lunedì al venerdì 7.30 – 17

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 7.30 – 17

SPORTELLO ANAGRAFE (iscrizione, rilascio esenzioni, autocertificazione)

Salviano: dal lunedì al venerdì 7.30 – 12

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 7.30 – 12

SPORTELLO SCELTA/REVOCA DEL MEDICO

Salviano: dal lunedì al venerdì 7.30 – 17

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 7.30 – 17

PRENOTAZIONE CUP E PAGAMENTO TICKET (SOLO RADIODIAGNOSTICA)

Accettazione Radiologia (Viale Alfieri): dal lunedì al venerdì 8 – 18 e sabato 8 – 12

RITIRO PROVETTE FSO FECI (Corat)

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 11.45 – 12.30

Salviano: dal lunedì al venerdì 11.30 – 12.30

Padiglione 24 (primo piano): dal lunedì al venerdì 11.45 – 12.30

RICONSEGNA DEL CAMPIONE (Corat)

Fiorentina: dal lunedì al venerdì 7.30 – 9.15

Salviano: dal lunedì al venerdì 7.30 – 8.30

Padiglione 24 (primo piano): dal lunedì al venerdì 7.30 – 11

Per quanto riguarda le agende riservate a categorie di pazienti che vengono tradizionalmente erogate all’ex poliambulatorio saranno assicurate con i consueti orari, ma in luoghi diversi ovvero:

Curve glicemiche a Fiorentina: piano terra, stanza 2 (lunedì, martedì e venerdì)

Pazienti Diabetici a Salviano: piano terra, stanza 2

Pazienti Oncologici a Salviano: piano terra, stanza 5

Pazienti Tao a Salviano: piano terra, stanza 5

Soprattutto in questi giorni è opportuno ricordare le modalità di accesso ai servizi alternative rispetto ai tradizionali sportelli. In particolare si può:

– PRENOTARE VISITE ED ESAMI (inclusi i prelievi Tao) tramite servizio CupTel che risponde al numero 0586-22.33.33 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13 oppure rivolgersi alle farmacie abilitate.

– PAGARE TICKET tramite casse automatiche (quelle rosse solo per pagamenti elettronici, mentre quelle blu anche in contanti) e totem PuntoSì (solo carte).

– STAMPARE REFERTI ai totem oppure tramite le app Smart SST e Servizi Sanitari Livorno.

Tramite app e totem è possibile, inoltre, anche procedere autonomamente al cambio del medico un servizio molto richiesto in questi giorni in considerazione del pensionamento di alcuni dottori di famiglia.

La maggior parte di queste funzioni (pagamenti, cambio del medico, stampa referti ecc) possono inoltre essere fatte anche attraverso il portale Open Toscana utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.