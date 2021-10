Home

Sanità, domani assemblea dei lavoratori Fials Livorno

12 Ottobre 2021

Livorno 12 ottobre 2021

Il FIALS dà comunicazione dell’Assemblea indetta dal Sindacato FIALS in un periodo molto difficile per il personale del Servizio Sanitario che si trova impegnato a lavorare con grosse carenza di organico per cui vengono saltati i riposi, limitate le ferie, prolungato l’orario di lavoro.

Per il FIALS è importante il confronto con i lavoratori per valutare insieme le decisioni da prendere e le iniziative su cui procedere.

L’ASSEMBLEA FIALS COMPARTO zona LIVORNESE si terrà mercoledì 13 ottobre dalle ore 11.00 – 15.00 presso Sala riunioni “Ceccarini” ospedale Livorno

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1) Informazioni ed iniziative sullo Stato di Agitazione proclamato dal FIALS contro la Giunta Regionale Toscana per -rimuovere il blocco delle assunzioni, -per finanziare il pagamento degli incentivi Covid e -per erogazione delle quote incentivanti finalizzate alla produttività

2)Mobilitazione contro la Direzione della USL Nord Ovest con proclamazione dello Stato di Agitazione per rivendicare: -la implementazione delle assunzioni, -le sostituzioni dei lavoratori cessati o assenti a vario titolo, -per ripristinare le indennità di turno e disagio, -per la restituzione delle ore effettuate ma tolte con effetto retroattivo, – per il ripristino ed estensione della modalità precedenti di fruizione della mensa, -per l’incremento del compenso delle indennità turno notturno, festivo e pronta disponibilità come previsto dal CCNL 2016-2018

3)Incapacità di programmazione sanitaria e della gestione delle risorse nella zona di Livorno es. ritardi per smaltimento liste di attesa e aumento delle prestazioni della sanità privata/ convenzionata, inadempienze realizzazione delle Case della Salute e mancato potenziamento attività distrettuali, realizzazione Nuovo Ospedale di Livorno alla ex Pirelli

4)Informazioni sul rinnovo del Contratto Nazionale 2019-2021

5)Art. 4 Legge 76/2021 sull’obbligo vaccinale e normativa green pass

La partecipazione alla Assemblea è riconosciuta come orario di lavoro, l’orario è previsto più ampio per permettere la maggiore partecipazione senza concentrazione

