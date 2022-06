Sanità e carenza personale, sindacati sostengono lo stato di agitazione

Cronaca

8 Giugno 2022

Sanità, si sono riunite Cgil, Cisl e Uil: “Forte preoccupazione per la tenuta del sistema sociosanitario provinciale”

Livorno 8 giugno 2022

Cgil Cisl Uil confederali si sono riunite a Livorno insieme alle loro categorie dei pensionati e della sanità.

Monica Cavallini (Cgil), Carlo Marsili (Cisl) e Paolo Camelli (Uil)

Fortissima preoccupazione per la tenuta del sistema socio-sanitario provinciale che presenta notevoli criticità aggravate dalla carenza di personale e dai ritardi nello sviluppo dei servizi territoriali e delle innovazioni necessarie negli ospedali di Livorno, Valli Etrusche, Elba.

Siamo all’inizio della stagione estiva che determina un iper-afflusso di utenza nei servizi di emergenza-urgenza territoriali; nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri quali le nefrologie preposte alle cure dei cittadini bisognosi di dialisi e di conseguenza anche sui blocchi operatori e sulle diagnostiche.

La Regione Toscana deve dare mandato ai DG di rispettare l’accordo sottoscritto a gennaio 2022

L’accordo prevede la revisione dei piani di fabbisogno del personale che va correlato alla effettiva produzione dei servizi rispettando; orari di lavoro ed il necessario riposo degli operatori fortemente stressati dopo il lungo e pesante periodo pandemico e di convocare urgentemente i tavoli di confronto.

Anche nel 2021 le ferie non godute dagli operatori sono stimate in circa 150mila ore equivalenti

ad oltre 110 dipendenti in servizio che si aggiungono al grande cumulo non smaltito negli anni che ammonta ad un costo non pagato di circa 40 milioni di euro.