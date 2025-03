Sanità e scuole, all’Itis di Livorno l’incontro di sensibilizzazione con le dottoresse Panconi e Turini della Radiologia Senologica

Home

6 Marzo 2025

Oltre 100 studenti delle classi quarte e quinte ad indirizzo biologico sanitario dell’Itis Galilei di Livorno hanno partecipato questa mattina all’incontro organizzato in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest per la sensibilizzazione sui tumori al seno e per favorire l’adesione ai programmi di screening. All’evento erano presenti assieme alla docente Silvia Boni, le dottoresse Michela Panconi, direttrice della Radiologia Senologica e Francesca Turini.

“La prevenzione e la diagnosi precoce – ha sottolineato la primaria Michela Panconi – sono armi fondamentali nella lotta contro il tumore al seno. La ricerca scientifica ha fatto grandi passi avanti, ma senza un’adeguata informazione e adesione ai programmi di screening, il rischio di diagnosi tardiva resta elevato. È essenziale che i giovani comprendano l’importanza di comportamenti semplici come l’autopalpazione o la vaccinazione contro l’Hpv. Durante l’incontro si è parlato anche dei principali fattori di rischio, tra cui lo stile di vita, l’alimentazione e la familiarità con la malattia. Un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare e l’abolizione di abitudini dannose come il fumo e l’eccessivo consumo di alcol possono ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare tumori. Diffondere questi concetti tra i ragazzi è strategico, perché saranno loro i cittadini e i professionisti della salute di domani”.

L’incontro ha suscitato grande interesse tra gli studenti che hanno posto numerose domande e si sono confrontati con gli specialisti su dubbi e curiosità. “È fondamentale creare momenti di dialogo come questo, perché la consapevolezza è il primo passo per adottare azioni correttive e proteggere la propria salute” ha concluso la dottoressa Panconi.