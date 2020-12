Home

Sanità Elbana, FI: “Basta Repubblica delle Banane, presto un atto in Regione”

Elba

9 Dicembre 2020

Isola d’Elba, Livorno, 07 dicembre 2020 – “Nella giornata di venerdì 4 dicembre l’ Ospedale dell’ Isola d’ Elba non ha potuto ricevere e curare un cittadino dell’ Isola perché all’ Elba non c’è un reparto di Emodinamica.

Si è quindi verificata la necessità di trasferire al nosocomio di Grosseto, un paziente infartuato “No-Covid”.

Le condizioni meteo avverse hanno bloccato i collegamenti marittimi ed anche il Pegaso non è potuto decollare.

Il paziente ha dovuto subire una serie di peripezie che non sono accettabili per chi abita nella terza isola Italiana.

Si è dapprima tentato un trasferimento con la motovedetta della Guardia Costiera con medico e infermiere al seguito. Purtroppo il forte moto ondoso nel Canale non ha consentito l’arrivo a Piombino.

Per non aggravare le condizioni del paziente, la motovedetta ha fatto ritorno a Portoferraio e finalmente in serata dopo le 21, si è potuto effettuare il trasferimento grazie all’intervento dell’elicottero della Guardia Costiera atterrato all’ospedale grossetano.

Comprendiamo che il reparto di Emodinamica possa avere costi importanti, ma non è concepibile e non è da paese civile pensare di portare un paziente infartuato “col mare grosso” a Piombino, tornare indietro perchè le condizioni meteo avverse impediscono la traversata degli eroici ragazzi della GC, del personale medico e paramedico e solo in serata, dopo 12 ore di attesa, il paziente possa essere sottoposto alle cure specifiche che il caso richiede.

Queste situazioni si verificano solo nelle repubbliche delle banane; non è più concepibile viverle nel 2020, tantomeno dove da anni si segnala questo problema.

Abbiamo il dovere di far sentire la voce di tutta l’Elba!

Basta inutili proclami. La politica di chi governa ha l’ obbligo morale e il dovere civile di Fare! Occorrono atti concreti.

La regione deve garantire molto più dello “svolazzamento” continuo dell’elicottero giallo che probabilmente, a fine anno, ha dei costi estremamente superiori ad una chirurgia cardiovascolare d’urgenza in loco!

Questa è la voce di Forza Italia,

Questa è la voce di molti Elbani!

Porteremo in Regione la voce di tutta l’ Isola, non possiamo far continuare il Presidente Giani a giocare con la vita dei cittadini della nostra Isola”.

Chiara Tenerini

Responsabile Dipartimenti Toscana FI

Adalberto Bertucci

Responsabile Politiche Insulari Toscana FI

Alessandro Dini

Coordinatore comunale Campo nell’ Elba

