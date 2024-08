Home

Sanità, Giani: “Far pagare gli stranieri aiuterà a migliorare la sanità toscana” (Video)

4 Agosto 2024

Livorno 4 agosto 2024

Durante un sopralluogo al Pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che l’introduzione di costi per le prestazioni sanitarie agli stranieri contribuirà a migliorare la qualità dei servizi sanitari in Toscana. L’affermazione è stata fatta nella mattinata di sabato 3 agosto, durante una visita alla struttura fiorentina, dove Giani ha potuto osservare l’alto afflusso di pazienti stranieri, principalmente turisti, che ricorrono al servizio d’emergenza durante l’estate.

Il presidente Giani ha sottolineato come il recupero delle risorse attraverso il pagamento delle prestazioni da parte degli stranieri sia essenziale per garantire un servizio sanitario di eccellenza. Ha inoltre evidenziato che tali interventi sono mirati a migliorare la sanità toscana e a garantire maggiori risorse, affinché gli operatori e i medici possano lavorare in condizioni migliori.

Durante la visita, accompagnato dal primario Michele Lanigra, Giani ha fatto riferimento anche al confronto con le pratiche sanitarie in altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove i servizi sanitari sono spesso più costosi. Il presidente ha evidenziato l’importanza di adottare misure che assicurino il miglioramento continuo dei servizi sanitari in Toscana, sostenendo che tali politiche aiuteranno a mantenere alta la qualità delle cure offerte ai cittadini.