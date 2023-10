Home

1 Ottobre 2023

Sanità, il consiglio comunale di Colle approva mozione e raccolta firme per legge nazionale “la salute prima di tutto”

Collesalvetti 1 ottobre 2023

La campagna del Pd toscano per una sanità pubblica più forte e finanziata adeguatamente entra nei consigli comunali. Un ordine del giorno sul tema è stato presentato durante il Consiglio Comunale del 29/09/2023 dal Gruppo di Maggioranza e APPROVATO con 10 Favorevoli (PD+5S+lista Civica Cittadini in Comune);

con 2 Astenuti (lista Civica Colle Civica);

3 Contrari (Lega e Fratelli di Italia).

L’iniziativa fa parte della campagna “La salute prima di tutto”, che prevede anche una raccolta di firme on line sulla piattaforma Change.org e nei banchetti che saranno allestiti sul territorio.

Il testo della mozione, come quello della petizione, riprende i punti della proposta di legge al Parlamento nazionale presentata dal Partito Democratico in Regione Toscana e che sarà discussa anche in altri consigli comunali e regionali.

Tre le richieste principali al Governo: aumentare le risorse del Fondo sanitario nazionale per portarlo almeno al 7,5% del PIL; rimuovere il tetto di spesa per il personale sanitario per procedere a un piano straordinario di assunzioni; assicurare la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità, presidi di sanità territoriale previsti dal Pnrr e recentemente accantonati dall’esecutivo nazionale.

”Il Gruppo di Maggioranza ha presentato questo ODG perchè crede che; la Salute sia un Diritto per tutti e tutte ed è Democratico perchè non fà distinzioni di condizioni individuali o sociali. Per questi motivi crediamo nella proposta di legge nazionale che il PD vuole presentare e apprezziamo che sia stato chiesto anche ai territorio di esprimere il proprio parere attraverso i Consigli Comunali, perchè sono proprio i territori che subiranno le scelte scellerate di questo Governo. ” Annamaria Mureddu capogruppo PD-5S

