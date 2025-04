Home

Sanità in Val di Cornia, “Fratoianni interroga ministro invece dell’alleato Giani”

13 Aprile 2025

“Sanità in Val di Cornia: Fratoianni interroga il ministro, ma dimentica chi ha governato (male) la sanità in Toscana

È paradossale che Nicola Fratoianni chieda oggi l’intervento del Ministro della Salute per scongiurare il depotenziamento del reparto di cardiologia dell’ospedale di Piombino, evitando accuratamente di nominare i veri responsabili del disastro: la Regione Toscana e la giunta Giani.

Una manovra politica che prova a distogliere lo sguardo da anni di scelte sbagliate, tagli sistematici e abbandono delle aree periferiche”– dichiara l’on. Chiara Tenerini , deputata di Forza Italia.

“Il progressivo smantellamento dell’ospedale di Villamarina – con carenze di personale, riduzione di servizi, e il trasferimento delle funzioni fondamentali verso altri presidi – è il frutto delle politiche regionali portate avanti dal centrosinistra. Ed è surreale che proprio Fratoianni, oggi alleato del Partito Democratico, faccia finta di non vedere da dove vengono i problemi”.

“Se AVS intende presentarsi alle prossime elezioni regionali in Toscana insieme al PD, dovrà spiegare ai cittadini della Val di Cornia perché ha taciuto così a lungo su una gestione che ha messo in ginocchio la sanità pubblica, soprattutto nelle aree decentrate. Forza Italia non ha mai smesso di denunciare questa deriva, e continuerà a farlo, stando dalla parte dei territori e di chi li abita ogni giorno”– conclude Tenerini.