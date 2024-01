Home

Sanità Livorno, gli sforzi attivi per plasmare il futuro delle strutture sanitarie locali

22 Gennaio 2024

Il Sindaco Luca Salvetti Illustra il Futuro Sanitario di Livorno: Nuovo Ospedale e Innovazioni nell’Assistenza Medica

Livorno, 22 gennaio 2024

Il sindaco Luca Salvetti ha recentemente condiviso una panoramica delle iniziative per il settore sanitario della città di Livorno. In un contesto di sfide nazionali e tagli significativi, il sindaco ha evidenziato gli sforzi attivi per plasmare il futuro delle strutture sanitarie locali.

Una delle iniziative di spicco riguarda la progettazione del Nuovo Ospedale e delle cinque Case di Comunità, che sono parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Salvetti ha sottolineato l’importanza di guardare avanti e di creare strutture che possano rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie della comunità livornese.

“Nel contesto di un momento nazionale difficile e di tagli rilevanti; stiamo lavorando incessantemente per difendere le nostre eccellenze e il livello di assistenza che offriamo. Il Nuovo Ospedale e le Case di Comunità rappresentano un impegno tangibile per garantire una sanità solida e orientata al futuro”, ha dichiarato il sindaco.

Una sfida particolare, sottolineata da Salvetti, è la difesa delle eccellenze mediche locali e la necessità di migliorare il numero di operatori e l’equipaggiamento medico.

In risposta a questa esigenza, è stato presentato un nuovo macchinario per l’ecoendoscopia, assegnato al reparto del Dottor Manta.

“La presentazione del nuovo macchinario è un salto di qualità significativo per la proposta di cura degli utenti livornesi e di coloro che arrivano da fuori città. Continueremo a investire in strumentazioni all’avanguardia per garantire servizi medici di alta qualità”, ha aggiunto Salvetti.

Il sindaco ha concluso evidenziando l’impegno costante nel migliorare l’assistenza sanitaria a Livorno, dimostrando la volontà di superare le sfide attuali e di costruire un futuro più resiliente per la salute della comunità.

