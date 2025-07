Home

Livorno 3 luglio 2025 Sanità Livorno, nuovo robot chirurgico all’Ospedale,Gazzetti (Pd): “Una grande novità che potenzia l’offerta sanitaria livornese e dell’intera provincia”

“Esprimo grande soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo robot chirurgico dell’ospedale di Livorno. Si tratta di un’importante novità che potenzia e rafforza non solo l’offerta della sanità livornese ma anche di quella dell’intera provincia e della regione tutta. Ecco perché sono felice di aver partecipare alla cerimonia di inaugurazione, al fianco del presidente Giani, del Sindaco Salvetti e della direttrice generale Asl Maria Letizia Casani a cui va il mio plauso per il raggiungimento dell’obbiettivo”. È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, in merito alla nuova piattaforma robotica presso l’Ospedale di Livorno.

“È stata l’occasione anche per ringraziare Eni per l’attenzione concreta che ha voluto dedicare a questa operazione così come tutte le persone che hanno lavorato per raggiungere questo obbiettivo: tra di loro, oltre al Sindaco Salvetti, voglio evidenziare l’impegno del dottor Enrico Bianchi che tanto si è speso per la riuscita di questa iniziativa – continua Gazzetti – È stato inoltre bello vedere la comunità medica e infermieristica partecipare con entusiasmo a questo momento che segna la messa a disposizione della sanità pubblica livornese di un’attrezzatura così moderna, che il primario De Maria ha già utilizzato per un primo intervento”.

“Il mio lavoro in tema di sanità naturalmente prosegue – sottolinea Gazzetti – con l’obiettivo, guardando a Livorno, della realizzazione del nuovo ospedale ma anche con la conclusione di tutti gli interventi legati sia alla manutenzione dell’attuale struttura ospedaliera che al potenziamento della sanità territoriale”.

“Un lavoro che, a tutti i livelli, trae forza dall’impegno quotidiano della comunità politica del Partito Democratico e dall’azione portata avanti dall’assessore regionale Bezzini ma anche e soprattutto dalla determinazione messa in campo dal Presidente Giani al quale va il mio ringraziamento per la sua straordinaria azione in difesa della sanità toscana – conclude Gazzetti – Questo rappresenta il modo migliore sia per farsi carico e rispondere alle necessità della cittadinanza ma anche per mettere in condizione i professionisti della sanità di lavorare in strutture degne della loro grande professionalità”.

