Sanità, Marcheschi (FdI): “payback è alibi per coprire buchi Pd”

22 Dicembre 2023

Firenze, 21 dicembre 2023 – Sanità, Marcheschi (FdI): “payback è alibi per coprire buchi Pd”

“I buchi della sanità in Toscana hanno un nome e un Cognome: Partito Democratico.

Da anni in Toscana c’è grande sconcerto da parte di tutti gli operatori del settore sanitario che, se hanno potuto, sono già scappati.

Oggi mentre la sanità toscana sprofonda con i propri bilanci in profondo rosso, il Pd aumenta i compensi ai loro fedeli dirigenti, dando in parallelo una stangata ai cittadini. Il mancato payback (norma iniqua e anti costituzionale) approvato dal Governo del Pd guidato da Renzi, è solo un patetico alibi per coprire le loro incapacità e inettitudine.

La Toscana diventerebbe la regione italiana con l’aliquota addizionale più alta del Paese. La ‘Giani Tax’, vergogna nazionale, è solo una misura tappabuchi. Il Pd a guida Giani si conferma il partito delle tasse. Incapaci, ma capaci di tutto”.

Lo scrive in un post su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

