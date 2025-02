Home

Cronaca

Sanità pubblica ed ospedale di Livorno dal PD una soluzione concreta ai tagli del governo

Cronaca

10 Febbraio 2025

Sanità pubblica ed ospedale di Livorno dal PD una soluzione concreta ai tagli del governo

Livorno 10 febbraio 2025 Sanità pubblica ed ospedale di Livorno dal PD una soluzione concreta ai tagli del governo

si è riunita presso il circolo ARCI P.Carli Salviano la Direzione dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno per affrontare il tema della sanità pubblica territoriale. Un confronto partecipato e costruttivo convocato dalla Presidente della Direzione Paola Volpi e dal Segretario dell’Unione Comunale di Livorno, Alberto Brilli.

Alla riunione, oltre i componenti della Direzione del Partito, hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il Consigliere regionale Francesco Gazzetti e il Segretario della Federazione livornese Alessandro Franchi. Sono stati inoltre invitati i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche della coalizione di centrosinistra che sostiene l’attuale Amministrazione comunale.

Il sistema sanitario nazionale ha subito pesantissimi tagli imposti dal Governo, una riduzione dell’incidenza del settore dal 7% al 6,3% del pil, oltre al mancato rimborso del payback sui dispositivi medici. In questo contesto la battaglia del PD e del centrosinistra è prima di tutto per la difesa e il rilancio della sanità pubblica. Sul territorio questa impostazione si esprime sostenendo con forza la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero (finanziato con risorse esclusivamente pubbliche), investendo per manutenere l’attuale struttura, nel rispetto dell’utenza e di chi vi lavora, mantenendo e tutelando tutte le eccellenze e specialistiche che qualificano la sanità cittadina, portando avanti quel percorso di ramificazione territoriale, iniziato nel 2019, con la definitiva realizzazione ed entrata in servizio di tutte le Case di Comunità. Quest’ultimo elemento risulta necessario per assicurare una maggiore accessibilità ai servizi sanitari in ogni zona della città e per poter alleggerire l”accesso al Pronto Soccorso da tutti quei casi e codici minori gestibili territorialmente.

Il dato politico, ribadito dal Presidente Giani, è che la Regione ha blindato la realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno, prevedendo a bilancio una spesa di 235 mln. L’inserimento del progetto tra quelli finanziabili dall’INAIL, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha rappresentato una nuova e più favorevole opportunità di reperimento delle risorse, al netto dell’oggettivo aumento dei costi nell’edilizia. Questo è stato possibile grazie al virtuoso indirizzo politico dell’amministrazione regionale, sul podio delle Regioni che investono in sanità pubblica.

Questo progetto rappresenta uno dei più grandi investimenti infrastrutturali nell’ambito della sanità regionale, una dimostrazione concreta della volontà del centrosinistra di mettere al centro la salute delle persone. A questo si aggiungono i 31 mln stanziati dalla Regione per interventi sull’attuale presidio, sull’Ospedale e Case di comunità, e l’impegno a sostenere i costi necessari per attrezzature e strumentazioni.

Il Sindaco Luca Salvetti ha valorizzato il grande lavoro di squadra e di cooperazione istituzionale che ha visto protagonisti la Regione toscana, l’ASL, il Consiglio comunale, la Giunta e l’intera macchina amministrativa. Niente è stato fatto nelle segrete stanze poiché il confronto è stato permanente con un percorso partecipativo utile e serio.

Il progetto del nuovo Ospedale è collegato a un impegno di rigenerazione urbana della zona e di riqualificazione, al suo interno, degli spazi e delle strutture che rimarranno a fini socio-sanitari; dovrà, inoltre, marciare insieme alla salvaguardia, alla qualificazione e alla manutenzione dell’attuale Presidio ospedaliero.

Dispiace constatare il solito atteggiamento strumentale delle destre cittadine, che continuano ad interpretare il proprio ruolo in una dimensione ristretta, non assumendosi le responsabilità derivanti dall’essere espressione locale di quelle forze politiche che al Governo tagliano su sanità, scuola e infrastrutture.

Nel corso del dibattito sono emersi elementi importanti per migliorare ulteriormente la qualità del servizio sanitario livornese, quali la prossima dotazione di un robot per interventi chirurgici (grazie ad un accordo tra ASL ed ENI), e la necessità di attivare la stroke unit, reparto dedicato alla cura dell’ictus celebrale.

La realizzazione del nuovo ospedale e il ruolo attribuito alla sanità livornese in ambito provinciale rappresentano una scelta politica e amministrativa che dimostra l’impegno concreto del centrosinistra a tutela della sanità pubblica, garantendo ai cittadini una sanità giusta ed equa, senza arretrare di fronte ai tagli imposti dal Governo.

La coesione di intenti di tutta la coalizione troverà espressione anche in consiglio comunale, con una mozione congiunta, che traduce in atti i nostri comuni obiettivi.

Il Partito Democratico conferma quindi la sua ferma volontà di difendere e potenziare il sistema sanitario pubblico, assicurando investimenti concreti e soluzioni reali per il futuro della città.

Direzione dell’Unione Comunale PD Livorno.

Per l’Unione comunale: il Segretario Alberto Brilli

Sanità pubblica ed ospedale di Livorno dal PD una soluzione concreta ai tagli del governo