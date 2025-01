Livorno 24 gennaio 2025 Sanità, sabato 25 gennaio a Salviano sedute straordinarie di prelievi per il recupero delle prestazioni non effettuate

Ha preso il via nei giorni scorsi su tutto il territorio dell’ambito Livornese (Livorno, Valli Etrusche e Isola d’Elba) l’applicativo unico regionale “Nuovo LIS” che, una volta a regime, permetterà una snella accessibilità ai dati di laboratorio in modo omogeneo su tutto il territorio regionale nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di tutela della privacy.

In questa prima fase di avvio il nuovo programma è stato introdotto senza eccessivi problemi per le richieste interne, quindi provenienti dai reparti ospedalieri e rivolte al Laboratorio. Maggiori difficoltà sono emerse, invece, per le cosiddette “richieste esterne” legate principalmente ai prelievi eseguiti nei centro socio sanitari. In queste mattine si sono verificati, infatti, alcuni rallentamenti soprattutto nelle prime ore del mattino in parte poi gradualmente riassorbiti. L’Azienda tiene a precisare che sono state comunque garantite tutte le richieste urgenti e sono stati salvaguardati gli accessi ai percorsi speciali (es: Oncologico, TAO, gravidanza) .

“Al fine di consentire alla cittadinanza di poter effettuare i prelievi non effettuati nei giorni scorsi presso i centri socio sanitari a seguito del passaggio sull’applicativo regionale “Nuovo LIS” – spiega Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese – sarà possibile recarsi sabato 25 gennaio al centro socio sanitario Livorno Est di Via Impastato a Salviano dalle 7.30 alle 11, in accesso diretto, per eseguire la prestazione. Si specifica che gli accessi, benchè in open access, saranno possibili fino ad esaurimento numeri e l’ultimo numero sarà distribuito alle ore 11.

Colgo l’occasione per ringraziare la cittadinanza che ha dato una importante dimostrazione di comprensione nell’accompagnare questo delicato passaggio, sia procrastinando, laddove non vi erano fattori di urgenza, a date successive il prelievo, sia verso gli operatori, anch’essi alle prese con il nuovo applicativo. Contestualmente, ci scusiamo laddove involontariamente sono stati creati disagi.”

L’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova le proprie scuse per i disagi sofferti dall’utenza dovuti alla volontà di compiere un passo fondamentale verso l’unificazione digitale del servizio sanitario regionale.