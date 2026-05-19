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Sanità, Tenerini (FI): “Reparti al collasso e pronto soccorso sotto pressione”

Cronaca

19 Maggio 2026

Sanità, Tenerini (FI): “Reparti al collasso e pronto soccorso sotto pressione”

Livorno 18 maggio 2026 Sanità, Tenerini (FI): “Reparti al collasso e pronto soccorso sotto pressione”

A Livorno torna al centro del dibattito politico il tema della sanità locale. L’onorevole Chiara Tenerini denuncia una situazione definita critica, soprattutto per quanto riguarda l’ospedale cittadino e l’organizzazione dei servizi territoriali.

Secondo Tenerini, il problema principale resta la carenza di risorse economiche destinate alla sanità. «Le problematiche le abbiamo già espresse tante volte, mancanza fondamentalmente di finanziamenti prima di tutto sull’ospedale attuale perché anche in attesa della costruzione del nuovo ospedale ci sono dei reparti che sono veramente al collasso», afferma.

La deputata sottolinea anche le difficoltà legate ai ritardi nell’attivazione delle strutture territoriali. «Ci sono delle case di comunità, dei progetti che devono essere terminati, che sono fortemente in ritardo», aggiunge, evidenziando come solo una delle strutture previste sia oggi operativa.

Un altro punto critico riguarda il pronto soccorso, sotto forte pressione per accessi che potrebbero, secondo Tenerini, essere in parte evitati. «Il pronto soccorso rileva un fortissimo stress di accessi, magari accessi che se la cittadinanza fosse più informata potrebbero essere evitati».

Da qui la proposta di rafforzare la comunicazione ai cittadini sull’utilizzo delle case di comunità già attive. «Chiediamo all’amministrazione di farsi promotrice di una campagna di comunicazione, insieme ad Asl e Regione, in modo che i cittadini vengano edotti dell’apertura della casa di comunità e dei servizi che possono trovare al suo interno», conclude.