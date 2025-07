Home

Attualità

Sanità Toscana, “160 milioni di disavanzo da sommarsi a quelli degli anni precedenti, Corte dei Conti conferma il fallimento del modello della sinistra”

Attualità

24 Luglio 2025

Sanità Toscana, “160 milioni di disavanzo da sommarsi a quelli degli anni precedenti, Corte dei Conti conferma il fallimento del modello della sinistra”

Livorno 24 luglio 2025 Sanità Toscana, “160 milioni di disavanzo da sommarsi a quelli degli anni precedenti, Corte dei Conti conferma il fallimento del modello della sinistra”

Tenerini (FI): “Sanità toscana in crisi strutturale: la Corte dei Conti conferma il fallimento del modello della sinistra”

«I numeri, quando sono certificati dalla Corte dei Conti, non si possono ignorare. Il giudizio della Sezione regionale sul rendiconto della Toscana 2024 è chiaro: oltre 160 milioni di disavanzo nel comparto sanitario, che si sommano a quelli già registrati negli anni precedenti. È una voragine che cresce, anno dopo anno, senza una vera strategia correttiva.

Ancora più allarmante è che nemmeno l’aumento dell’addizionale Irpef, che ha colpito in modo pesante i cittadini toscani, sia riuscito a riportare in equilibrio il sistema. Nonostante l’inasprimento fiscale, la sanità regionale continua ad accumulare deficit, segno evidente di un modello di gestione inefficiente, centralizzato e incapace di correggere sé stesso.

La Corte sottolinea anche ritardi nell’utilizzo dei fondi PNRR per l’edilizia sanitaria, l’assenza di una reale pianificazione sull’efficientamento della spesa, e una crescente dipendenza da misure straordinarie e soluzioni una tantum. A farne le spese sono soprattutto i territori più fragili, dove i presìdi vengono depotenziati e i cittadini si trovano abbandonati in liste d’attesa interminabili o costretti a spostamenti inaccettabili.

Questo non è più un “modello” da difendere: è un sistema che ha fallito.

Forza Italia ritiene che sia giunto il momento di cambiare, con responsabilità, visione e concretezza. Non con proclami ideologici, ma con scelte chiare: riportare la sanità vicino alle persone, riorganizzare i servizi secondo le esigenze reali dei territori, garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e rispetto per il lavoro degli operatori sanitari.

È tempo di voltare pagina, e su un tema fondamentale come la sanità, noi siamo pronti a proporre una vera alternativa. Un’alternativa seria, competente, radicata nella realtà. In Toscana c’è bisogno di rimettere al centro i cittadini, non le strutture. E Forza Italia è pronta a guidare questo cambiamento.

Sanità Toscana, “160 milioni di disavanzo da sommarsi a quelli degli anni precedenti, Corte dei Conti conferma il fallimento del modello della sinistra”