Sanità Toscana ripianata con 330 milioni. 169 milioni di “risparmi, non tagli”

26 Febbraio 2025

Firenze 26 febbraio 2025 – Il bilancio della sanità toscana, che sfiora gli 8 miliardi e 200 mila euro, chiude il 2024 faticosamente in pareggio.

Il passivo è stato ripianato con 330 milioni di risorse regionali, che si aggiungono al fondo sanitario, e 169 milioni di risparmi, frutto di una razionalizzazione condotta su trentasette azioni molto eterogenee tra loro.

La Giunta Regionale spiega che i risparmi spaziano dall’efficientamento energetico alla distribuzione e produzione di farmaci ad esempio, dall’appropriatezza alla digitalizzazione, dall’innovazione alla riorganizzazione dei laboratori.

“Si tratta di risparmi – precisa il presidente Giani – che non hanno assolutamente intaccato o ridotto i servizi offerti ai cittadini”. Risparmi virtuosi e non tagli. Sono stati recuperati anche ticket per 12 milioni, tra cui quelli del pronto soccorso dovuti da pazienti stranieri.

Ospedali aperti

E’ inoltre in arrivo una circolare prossima sull’umanizzazione delle cure e la reintegrazione di ampie fasce orarie in cui amici e parenti possano far visita ai propri cari ricoverati, laddove siano rimaste ancora limitazioni figlie delle stagione pandemica e del rischio di contagio da Covid.