17 Dicembre 2023

Livorno 17 dicembre 2023 – Sanità Toscana, Tozzi (FdI): "Case di comunità 'fantasma', milioni di soldi pubblici spesi ma zero servizi"

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia: “Quelle di Livorno, Certaldo ed Empoli sono contenitori vuoti. La decantata sanità territoriale è rimasta sulla carta. Evidente la responsabilità politica della Regione”

“Le Case di comunità inaugurate dallo scorso gennaio in Toscana sono strutture “fantasma”, milioni di soldi pubblici spesi ma zero servizi. In alcune strutture mancano addirittura i medici di base. Evidente la responsabilità politica della Regione, Giani e Bezzini vengano a rispondere in aula”.

A dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi, in relazione al servizio tv andato in onda durante il programma “Fuori dal Coro” su Rete 4, che ha mostrato case di comunità, realizzate o ristrutturate con i soldi del Pnrr, che non offrono alcun tipo di servizi ai cittadini.

“Le Case della Salute sono contenitori vuoti, strutture inutili realizzate tutte a spese delle nuove generazioni, visto che sono stati utilizzati i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La tanto decantata, durante la pandemia, sanità territoriale è rimasta sulla carta – dichiara la consigliera Tozzi -. Ci troviamo nuovamente di fronte ad una sbagliata politica sanitaria di gestione e organizzazione. Dal servizio tv emerge come case di comunità come quella di Livorno, inaugurata a gennaio, di Certaldo, di Empoli presentate, dal Governatore Giani, come presidi fondamentali per decongestionare pronto soccorso e ospedali, nella realtà non svolgono esami diagnostici, come radiografie o ecografie e neppure visite specialistiche, pur rimanendo aperte dieci ore al giorno. Soldi pubblici mal gestiti mentre gli ospedali scoppiano”.

