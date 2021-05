Home

16 Maggio 2021

Sannino perde il titolo SuperGallo, De Bianchi nuovo campione

Livorno 16 maggio 2021

Grandissima serata di boxe quella che ha avuto luogo stasera (15 Maggio) al Centro Sportivo Rigamonti di Brescia.

L’evento, organizzato dalla Promo Boxe Italia, ha avuto il suo match clou nella sfida per il titolo UE Superpiuma, in cui Nicola Henchiri si è imposto ai punti (112-116; 113-115; 113-115) su Mario Alfano.

Per quanto riguarda l’incontro per il titolo SuperGallo, il nostro carrarmato labronico della Spes Fortitude, Jonathan Sanninno non è riuscito a difendere il titolo.

A decidere la vittoria il punteggio dei giudici a fine incontro

I voti dei giudici sono stati tutti sfavorevoli per il nostro atleta labronico

Vittoria ai punti ( 99- 92; 98 92; 98-91) per il reggiano Mattia De Bianchi che, superando Jonathan Sannino, ha conquistato il titolo Italiano dei SuperGallo.

Gianluca Pappalardo, infine, si è portato a casa la Finale del Trofeo delle Cinture FPI Cat. Medi, superando ai punti Giovanni Rossetti.

Per quanto riguarda l’altro incontro dell’atleta della Spes Fortitude Leonardo Balli vs il fiorentino Federico Gassani per la categoria MEDIO MASSIMI 6X3

il risultato è stato pari

Per gli appassionati di pugilato che oggi, Domenica 16 maggio ore 22:45 su RAI sport in differita, sarà trasmesso il campionato Italiano supergallo Sannino vs De Bianchi

DI SEGUITO RISULTATI DEGLI INCONTRI

European Union Superpiuma VACANTE

Mario Alfano vs Nicola Henchiri WP

TITOLO ITALIANO SUPER GALLO 10X3

Jonathan Sannino vs Mattia De Bianchi WP

FINALE CINTURE FPI MEDI 8×3

Rossetti Giovanni vs Gianluca Pappalardo WP

Mediomassimi 6X3

Adriano Sperandio WP vs Aleksandar Petrovic

MEDIO MASSIMI 6X3

Leonardo Balli vs Federico Gassani PARI

Supergallo 6×3

Rigoldi WP vs Narvaez

WELTER 4X3

Jurgen Mullai WKOT 3 ROUND vs Cali Lorenzo 66.950

INFO MESSA IN ONDA RAISPORT:

● Sabato 15 maggio ore 22:45 su RAI sport in diretta, campionato UE superpiuma Alfano vs Henchiri

● Domenica 16 maggio ore 22:45 su RAI sport in differita, campionato Italiano supergallo Sannino vs De Bianchi

