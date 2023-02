Home

Rubriche

Musica

Sanremo, le pagelle della serata finale

Musica

12 Febbraio 2023

Sanremo, le pagelle della serata finale

Sanremo 12 febbraio 2023

La serata finale del Festival di Sanremo è stata caratterizzata da performance di altissimo livello. Ecco le pagelle della serata:

AMADEUS – VOTO 9,5: Amadeus ha dimostrato ancora una volta di essere il maestro del festival. Quest’anno ha stabilito un nuovo record e non vediamo l’ora di rivederlo l’anno prossimo.

GIANNI MORANDI – VOTO 10: Gianni Morandi è stato il vero protagonista della serata. Con un omaggio commovente a Dalla, un bacio alla moglie Anna, complimenti sinceri a Luisa Ranieri e un siparietto simpatico con Gino Paoli e Ornella Vanoni, ha dimostrato che non teme nulla. La sua presenza è stata fondamentale per il successo del festival.

CHIARA FERRAGNI – VOTO 7: Non c’è stato spazio per un monologo da parte di Chiara Ferraagni, ma ha veicolato i suoi messaggi a favore delle donne attraverso i suoi abiti. Tuttavia, non è riuscita a superare una certa rigidità, e l’ambiente del piccolissimo schermo dello smartphone sembra più adatto a lei.

DEPECHE MODE – VOTO 7,5: I Depeche Mode sono tornati senza Andy Fletcher, e questo ha fatto battere forte il cuore dei loro fan. L’anteprima mondiale del nuovo singolo “Ghosts Again” è stata un bel colpo, ma la band se n’è andata troppo presto, senza essere valorizzata come meritava.

GINO PAOLI – VOTO 10: Gino Paoli ha incantato l’Ariston con i suoi successi e le sue storie. Nonostante la sua voce non sia più quella di una volta, ha emozionato il pubblico con canzoni come “Una lunga storia d’amore”, “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. Purtroppo, Amadeus e Morandi lo hanno fermato prima che rivelasse dettagli imbarazzanti sui colleghi.

ORNELLA VANONI – VOTO 10: Ornella Vanoni ha trionfato con la sua voce, la sua storia, la sua forza e la sua esuberanza. Ha travolto l’Ariston con i suoi siparietti surreali con i due conduttori.

LUISA RANIERI – VOTO 8: Luisa Ranieri è scesa le scale con uno spacco vertiginoso alla Belen, mostrando eleganza e sensualità.

FEDEZ – VOTO NC: Fedez era lì per assistere alla performance della moglie Chiara, ma è diventato involontariamente protagonista della serata. Viene coinvolto da Rosa Chemical, con tanto di bacio alla francese, poi da Ornella Vanoni. Troppa esposizione, e dopo le polemiche per i suoi interventi politici, potrebbe pagarne le conseguenze

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin