Sanremo Rock & Trend Festival alla Villa del Bene per #rockinvilla

16 Giugno 2021

Livorno 16 giugno 2021

Si terranno Sabato 19 giugno 2021, presso la Villa Del Bene di Dolcè in provincia di Verona, le Finali Regionali del Veneto e Trentino Alto Adige di Sanremo Rock & Trend Festival. L’evento è gratuito, si potrà iniziare ad entrare almeno dalle 19 e sarà possibile mangiare e bere direttamente in loco. I grandi spazi della Villa consentono un’ottima possibilità di vedere musica e mangiare con enormi spazi nel cortile e nel parco dietro. Le esibizioni inizieranno alle ore 20 e gli otto finalisti faranno due pezzi a testa. Sempre presentata dal nostro Fabio Ricci, che alternerà tra un’esibizione e l’altra, brevi racconti delle band. Prima dell’esibizione i contendenti saranno anche intervistati da Diana Russo (Radio Fan – Raduni Musica).

Band in gara

In gara ci saranno: As New Dawn, Gabo Enne, Club Dumas, Doomtail, Vili, Carillon, Stefano Trevisan & Band, Le Sensazioni. I primi tre classificati accederanno alle finali nazionali che si terranno, a Sanremo, ovviamente all’Ariston, la seconda settimana di settembre.

Ospiti

Annarè Persiano, Lorenz Simonetti e Microwave. Entrambi sono artisti amici della Villa, torna Annarè (da Lucca), che presenterà anche il suo nuovo singolo dal titolo “È già lunedì”. Artista poliedrica con una meravigliosa voce e tanta carica. I Microwave sono una band progressive indigena, con la frontwoman Cristina Corrà propongono la loro musica molto interessante. Stanno bollendo, nel loro pentolone, un sacco di novità chissà che già nella serata non ci anticipino qualcosa. Dall’Emilia arriva Lorenz Simonetti, che è anche un noto influencer, che presenterà il suo singolo “Disegna un cielo”.

Giuria

Mary Tondato (management ed organizzatrice eventi), Melody Bach (pianista, clavicembalista), Diana Russo (Radio Fan – Raduni Musica), Fausto Cogliati (produttore), Davide Motta (management e booking)

Info

www.mtmusic.it/

www.sanremorock.it

www.villadelbene.com

www.anthillbooking.it

www.fabioricci.it

link per prenotare il posto

https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-sanremo-rock-a- villa-del-bene-156707892525

