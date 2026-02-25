Home

25 Febbraio 2026

Livorno 25 febbraio 2026 Sanremo seconda serata, tra i big in gara Enrico Nigiotti Sul palco del Teatro Ariston torna la kermesse più attesa della musica italiana: per la seconda serata di Sanremo 2026 si esibiranno solamente 15 dei 30 big in gara. Tra questi c’è anche il cantautore livornese Enrico Nigiotti, che ieri ha debuttato con il brano Ogni volta che non so volare.La serata, condotta da Carlo Conti affiancato da Laura Pausini, prevede le esibizioni dei seguenti artisti in ordine alfabetico: Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Massimo Ranieri (Fedez e Masini nell’elenco originale), Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, Nayt, Patty Pravo (Patty Prato nell’elenco) e Tommaso Paradiso.Il regolamento della serata prevede che le interpretazioni vengano valutate dal pubblico da casa tramite televoto e dalla giuria delle radio, con le votazioni che incideranno sulla classifica complessiva. Oltre agli appuntamenti musicali, la puntata ospiterà diversi volti noti: oltre ai conduttori, sono attesi come ospiti Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; sono previste anche sorprese dal mondo dello sport, con campioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.La seconda serata si annuncia ricca di momenti musicali e ospiti: il pubblico a casa avrà un ruolo centrale nelle votazioni, mentre l’attenzione resterà alta sulle performance dei big e sulla sfida delle Nuove Proposte. Per Enrico Nigiotti, la presenza fra i 15 della serata rappresenta un’occasione per consolidare l’impatto del suo nuovo brano e per mettersi in luce anche nella serata delle cover.