Santa Messa in favore dei marittimi a bordo della M/N Moby Wonder

17 Dicembre 2021

Santa Messa in favore dei marittimi a bordo della M/N Moby Wonder

Livorno 17 dicembre 2021

Nella mattinata di ieri si è celebrata a bordo della M/N “Moby Wonder”, ormeggiata nel porto di Livorno, una S. Messa in favore di tutti i marittimi in vista delle prossime festività Natalizie.

La S. Messa è stata officiata dal Cappellano del porto in seno alla Stella Maris, Padre Emilio, ed ha visto la partecipazione del presidente del Comitato del Welfare della Gente di Mare di Livorno, il Comandante del Porto di Livorno Contrammiraglio Gaetano Angora, del Presidente dell’Associazione Stella Maris di Livorno, Comandante Salvatore Vasta e dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari della provincia. Presenti, naturalmente, anche i rappresentanti delle aziende, dei servizi tecnico nautici e degli operatori portuali che compongono il Comitato Territoriale di Livorno per il Welfare della Gente di Mare.

La celebrazione liturgica è stata anche l’occasione per ricordare le tante e importanti attività di solidarietà sociale portate avanti dall’Associazione nell’ambito delle funzioni del Comitato, anche in questo periodo di emergenza sanitaria dove i marittimi sono stati spesso costretti a prolungare la loro permanenza a bordo senza possibilità di fare rientro nei paesi d’origine, oltre che per ringraziare e premiare alcune figure che si sono distinte per il sostegno dato nel corso dell’anno alla Stella Maris.

L’associazione, che svolge una preziosa opera di assistenza al servizio dei marittimi, opera in seno al Comitato Territoriale per il Welfare della gente di mare, del quale rappresenta il “braccio operativo” per le tante e lodevoli iniziative a beneficio del personale navigante che transita nel porto.

Al termine della cerimonia ha preso la parola l’Ammiraglio Angora che ha voluto ricordare brevemente la nascita del Comitato Nazionale, grazie alla lungimirante, preziosa opera del compianto Ammiraglio Ispettore Capo Raimondo Pollastrini, e le origini del Comitato territoriale di Livorno che, negli anni, ha saputo arricchirsi con la convinta adesione di sempre più numerosi protagonisti della portualità labronica.

