Santuario di Pelagos, il Comune rinnova l’adesione al l’area protetta dei cetacei

21 Luglio 2022

Santuario Pelagos, il Comune di Livorno ancora tra i partner dell’accordo

Dal Ministero della Transizione Ecologica il via libera alla nostra adesione

Livorno, 21 luglio 2022 – Rinnovata fino al giugno 2024 l’adesione del Comune di Livorno alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos.

Il Santuario Pelagos, istituito in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (con il nome di Santuario per i mammiferi marini) è un’area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano, classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo.

Il Comune di Livorno, il 21 giugno 2014 ha sottoscritto la Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, accordo tra Pelagos e i Comuni del litorale dei tre Paesi Contraenti, finalizzato alla conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo.

La Carta ha validità di due anni a partire dalla sua firma e può essere rinnovata biennalmente, su richiesta esplicita del Comune, previa verifica, da parte dell’Autorità Nazionale per il Santuario Pelagos, delle attività svolte secondo quanto previsto nella “Griglia di valutazione della Carta comunale di Partnership delle tre Parti”.

In riferimento al IV biennio 2022/2024 l’Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, formale istanza di rinnovo corredata delle necessarie note descrittive in merito alle attività ed iniziative svolte durante il precedente biennio in ottemperanza degli obblighi previsti dalla sottoscrizione del partenariato.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato in questi giorni l’esito favorevole dell’istruttoria svolta, che si caratterizza pertanto come il IV rinnovo biennale del Comune di Livorno alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos.

Durante questo biennio, l’Italia, che nel dicembre scorso ha assunto la presidenza dell’ottava Conferenza delle Parti (Cop) sull’accordo Pelagos auspica di potenziare l’implementazione dell’accordo anche attraverso il raggiungimento di risultati certi e tangibili a livello nazionale e, in tale ottica, dichiarano dal Ministero, “sono fondamentali le attività svolte dal Comune di Livorno durante il periodo di riferimento e i significativi traguardi raggiunti”.

Tra le attività portate avanti dal Comune di Livorno rientrano le seguenti iniziative:

la collaborazione con il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” – CIBM di Livorno;

le attività svolte e gli impegni presi per valorizzare e tutelare l’Area marina Protetta “Secche della Meloria”;

gli eventi, le attività ed il materiale realizzati dal Punto Informativo – Osservatorio Toscano per la Biodiversità;

l’implementazione del progetto Blu Livorno;

la diffusione di informazioni e materiale illustrativo sul Santuario Pelagos.

