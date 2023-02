Home

Sanzione di 4000 euro per noleggio abusivo di un’imbarcazione

Elba

24 Febbraio 2023

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 24 febbraio 2023

Sanzione amministrativa di circa 4000,00 euro per esercizio abusivo del noleggio occasionale di un’imbarcazione di oltre 17 metri.

Questo è quanto è stato appurato dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Portoferraio ad una società capitolina, nel corso dell’attività di polizia in mare.

Sono in corso ulteriori sviluppi per l’impiego irregolare dell’individuato skipper, che accompagnava, in viaggio di nozze, una giovane coppia.

I Finanzieri di mare, acquisita la documentazione, dagli occupanti dello yacht, comprovante l’effettuazione della prestazione del noleggio e confrontandola con le informazioni presenti sulle banche dati in uso alla Guardia di Finanza; hanno rilevato illeciti connessi al distorto utilizzo della imbarcazione in attività di charter e la connessa irregolare gestione, della stessa, dal punto di vista tributario.

L’operazione della Sezione Operativa Navale di Portoferraio si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di vigilanza, prevenzione e tutela di tutti i soggetti che svolgono tale attività nel pieno rispetto della normativa fiscale contrastando il c.d. fenomeno di “concorrenza sleale” che turba il settore della nautica ludica imprenditoriale.

