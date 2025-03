Home

“Saper accompagnare”: evento di Dare Protezione per il sostegno alle persone nel fine vita

13 Marzo 2025

Livorno 13 marzo 2025 "Saper accompagnare": evento di Dare Protezione per il sostegno alle persone nel fine vita

Un incontro per riflettere sul valore dell’accompagnamento spirituale nel fine vita e per sostenere chi opera con dedizione in questo delicato ambito. Venerdì 22 marzo, alle ore 16, in via Goito 51, l’associazione Dare Protezione APS organizza un evento in collaborazione con La Porta D’Oro, con l’obiettivo di far conoscere il proprio operato e raccogliere fondi attraverso offerte libere.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del libro “Saper accompagnare”, occasione per approfondire il ruolo degli assistenti spirituali laici, già attivi presso l’Hospice di Livorno. Dare Protezione dal 2007 si occupa di garantire un supporto dignitoso e compassionevole alle persone nell’ultima fase della vita, formando volontari che collaborano con il personale sanitario dell’USL.

L’evento sarà arricchito da testimonianze dirette di chi opera in questo settore e rappresenterà un’opportunità per chi fosse interessato a partecipare al prossimo corso di formazione per volontari.

Interverranno come relatori:

Daniela Pinna , insegnante di Qi Gong, operatrice Shiatsu e Tuina

, insegnante di Qi Gong, operatrice Shiatsu e Tuina Francesco La Rocca, medico palliativista, co-fondatore di Dare Protezione e ricercatore spirituale

L’iniziativa è gratuita, ma sarà gradita una donazione volontaria per supportare le attività dell’associazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3481698271 o scrivere a segreteriacorsidp@gmail.com.